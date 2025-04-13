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習近平明訪問越南 中越16日北部灣進行聯合巡邏

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在大陸國家主席習近平14日至15日訪問越南後，中越兩國海軍艦艇編隊16日至17日將在南海北部灣（我稱東京灣）海域進行第38次聯合巡邏。圖為中越第37次北部灣聯合巡邏畫面。（圖／新華社）
在大陸國家主席習近平14日至15日訪問越南後，中越兩國海軍艦艇編隊16日至17日將在南海北部灣（我稱東京灣）海域進行第38次聯合巡邏。圖為中越第37次北部灣聯合巡邏畫面。（圖／新華社）

大陸國家主席習近平今年首次出訪將於14日展開，將對越南進行為期2天的國事訪問至15日。緊接其後，大陸與越南海軍16日至17日將在南海北部灣（我稱東京灣）海域進行第38次聯合巡邏。值得關注的是，中越兩國雖在南海地區仍存有主權爭議，但在北部灣的互動一直相對平順。

大陸國防部13日上午宣布，根據中越兩軍相關協議及安排，4月16日至17日，中越兩國海軍艦艇編隊將在北部灣海域進行第38次聯合巡邏，進一步增進兩軍務實合作，提升共同維護相關海域安全能力。

兩國這項聯合軍事行動緊接在習近平到訪越南之後。大陸外交部此前宣布，應越共總書記蘇林、越南國家主席梁強邀請，習近平將於4月14日至15日對越南進行國事訪問。

事實上，大陸與越南平均每年在北部灣舉行2次聯合巡邏。共軍南部戰區與越南人民軍海軍代表團去年12月23日至26日在廣州舉行中越北部灣聯合巡邏第17次年度會晤，總結回顧2024年北部灣聯合巡邏情況，研究對接了2025年北部灣聯合巡邏工作。

上一次，中越第37次北部灣聯合巡邏是在去年12月進行，為期2天、總航程200多海里，當時雙方共派出4艘海軍艦艇參加，中方任務兵力為海軍廣元艦和銅陵艦。

北部灣位於敏感的中國大陸與越南領土中間海域，越南首都河內及共軍海軍要地海南島位於兩側，該區域多年來是對兩國重要的戰略水域。中越在2000年就北部灣劃界、北部灣漁業合作等事項簽署了協定。

習近平上一次訪問越南是在2023年12月，根據訪問期間雙方發表的聯合聲明，中越同意積極推進海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商。兩國並同意管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定，繼續積極開展海上低敏感領域合作，加強南海漁業執法合作和生物資源養護合作等。

南海 海軍 習近平 越南

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