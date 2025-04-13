山西省長金湘軍被查 罕見現任省長落馬

大陸罕見出現現任省長落馬消息，中央紀委國家監委網站昨晚通報，山西省委副書記、省長金湘軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

此前海外已經有消息傳出金湘軍被調查。金湘軍最後一次公開露面還是兩天前的四月十日，當天他主持省政府常務會議。到了十一日，山西省政府召開「全省極端天氣安全防範視訊調度會」，他已缺席。

金湘軍生於一九六四年七月，曾在四川省、海南省、廣西自治區等地工作，其後調任天津市擔任副市長，二○二二年十二月底擔任山西省副省長、代理省長，其後真除。他也是中共二十屆中央委員。

中共十八大以後，有多位官員落馬，但現任的省市長相對非常少見，僅有福建省長蘇樹林、四川省長魏宏、天津市委代理書記兼市長黃興國等。

中共中央紀委國家監委網站去年年底披露，一年來有五十八名中管幹部接受審查調查，五十九名中管幹部受到處分。