暌違10年 英軍參謀長訪陸

英國國防參謀長拉達金近日訪問大陸，於九日在北京與中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立會談，會後雙方都發布了短稿，討論了「共同關心的問題」。大陸學者表示，拉達金訪問大陸「既是中英關係改善的結果，也是中英關係進一步向好發展的信號」。

這是英國國防參謀長暌違十年，首度訪問大陸。拉達金在社群媒體X發文指出，他與劉振立就一系列安全問題進行了會談。「我們一致認為，在這個動盪不安的世界裡，我們作為肩負全球利益的負責任大國必須發揮應有的作用。我們也思考了軍事交流溝通的重要性」。大陸國防部則表示，雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題「深入交換意見」，就加強兩軍交流合作進行溝通。

中共官媒環球時報援引北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華分析指，中英軍隊高層交往和防務對話機制一直是中英兩軍交往的一大特點，拉達金訪問大陸是中英關係進一步向好發展的信號。

俄通社報導，俄羅斯科學院歐洲研究所首席研究員戈多瓦紐克表示，會談結果的資訊非常少，但這是十年來在北京進行的首次此類接觸，「對倫敦來說，這是很嚴肅的一步，也是與中國關係中的一個重要事件。」

他說，此次訪問是在美國總統行動導致國際局勢緊張和不確定的背景下進行的，目前尚不能確定是否涉及與中國全面協調軍事合作，但此次接觸總體上對中英關係正常化具有重要意義。

俄羅斯衛星通訊社另援引察哈爾學會研究員錢亞旭說法提到，軍事對話是雙方戰略互信的穩定器，軍方高層交流最重要的就是管控分歧，即使無法一次性溝通解決所有分歧，但溝通交流也能夠成為「減壓閥」。

中英高層持續深化交流，去年以來英國外交大臣拉米、財政大臣里夫斯和能源大臣米勒班等人都相繼赴陸訪問；雙方還在今年一月於北京舉行第十一次中英經濟財金對話，上一次舉辦時間為二○一九年。