聽新聞
0:00 / 0:00

暌違10年 英軍參謀長訪陸

聯合報／ 記者廖士鋒陳湘瑾／綜合報導

英國國防參謀長拉達金近日訪問大陸，於九日在北京與中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立會談，會後雙方都發布了短稿，討論了「共同關心的問題」。大陸學者表示，拉達金訪問大陸「既是中英關係改善的結果，也是中英關係進一步向好發展的信號」。

這是英國國防參謀長暌違十年，首度訪問大陸。拉達金在社群媒體X發文指出，他與劉振立就一系列安全問題進行了會談。「我們一致認為，在這個動盪不安的世界裡，我們作為肩負全球利益的負責任大國必須發揮應有的作用。我們也思考了軍事交流溝通的重要性」。大陸國防部則表示，雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題「深入交換意見」，就加強兩軍交流合作進行溝通。

中共官媒環球時報援引北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華分析指，中英軍隊高層交往和防務對話機制一直是中英兩軍交往的一大特點，拉達金訪問大陸是中英關係進一步向好發展的信號。

俄通社報導，俄羅斯科學院歐洲研究所首席研究員戈多瓦紐克表示，會談結果的資訊非常少，但這是十年來在北京進行的首次此類接觸，「對倫敦來說，這是很嚴肅的一步，也是與中國關係中的一個重要事件。」

他說，此次訪問是在美國總統行動導致國際局勢緊張和不確定的背景下進行的，目前尚不能確定是否涉及與中國全面協調軍事合作，但此次接觸總體上對中英關係正常化具有重要意義。

俄羅斯衛星通訊社另援引察哈爾學會研究員錢亞旭說法提到，軍事對話是雙方戰略互信的穩定器，軍方高層交流最重要的就是管控分歧，即使無法一次性溝通解決所有分歧，但溝通交流也能夠成為「減壓閥」。

中英高層持續深化交流，去年以來英國外交大臣拉米、財政大臣里夫斯和能源大臣米勒班等人都相繼赴陸訪問；雙方還在今年一月於北京舉行第十一次中英經濟財金對話，上一次舉辦時間為二○一九年。

北京 溝通 關係

延伸閱讀

北京吹罕見大風！兩百多棵樹被吹倒 近700架次航班取消

極端大風襲北京 「100斤以下別出門」 戰時狀態戒備

英國國防參謀長時隔10年再度訪陸 就國際地區形勢交換意見

北京將迎近十年首次「極端大風」 民眾搶購、故宮閉館

相關新聞

陸、西協議 擴大豬肉、櫻桃輸陸

西班牙首相桑切斯結束在大陸兩天的訪問，他十一日與大陸總理李強會談，李強藉此強調，大陸今年的宏觀政策充分考慮各種不確定因素...

暌違10年 英軍參謀長訪陸

英國國防參謀長拉達金近日訪問大陸，於九日在北京與中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立會談，會後雙方都發布...

山西省長金湘軍被查 罕見現任省長落馬

大陸罕見出現現任省長落馬消息，中央紀委國家監委網站昨晚通報，山西省委副書記、省長金湘軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀...

陸批美「動搖多邊貿易體制」

在美國與中國大陸關稅各自加徵超過百分之一百後，大陸商務部長王文濤與世界貿易組織（WTO）秘書長伊維拉視訊通話，強調美國的...

兩岸觀策／盟友向陸靠攏 川普把北京打成抗美中心

可能川普剛開始也沒想到，他向全球開地圖砲、打關稅戰，在遭遇中國大陸強力對抗下，如今在國際社會浮現的隱喻是，北京成了唯一有...

馬習二會周年 陸國家民委：加強兩岸少數民族「三交」

「馬習二會」一周年之際，中共的國家部委有所動作，為了學習貫徹習近平當時的談話，大陸國家民委十日在北京民族文化宮召開「海峽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。