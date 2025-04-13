陸批美「動搖多邊貿易體制」

在美國與中國大陸關稅各自加徵超過百分之一百後，大陸商務部長王文濤與世界貿易組織（WTO）秘書長伊維拉視訊通話，強調美國的對等關稅將帶給發展中國家巨大傷害，大陸反制既是維護自身合法權益，更是維護國際社會的公平正義。

據大陸商務部官網，王文濤十一日與世貿組織秘書長伊維拉視訊通話，他說，美方對等關稅是典型的單邊霸凌作法，將給發展中國家特別是最不發達國家帶來巨大傷害，甚至引發人道主義危機。王文濤強調，美國嚴重違反世貿組織最惠國待遇、非歧視、約束關稅等最核心的規則，動搖多邊貿易體制的根基。

他並指，大陸採取果斷措施予以反制，既是維護自身合法權益，更是維護國際社會的公平正義。世貿組織成員應團結一致，以開放合作和多邊主義對沖單邊主義、保護主義和霸凌行徑。中方將一如既往地堅定維護世貿組織規則，維護開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制。

伊維拉表示，世貿組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，在世貿組織框架下通過對話合作妥善解決分歧。各方與美國磋商達成的結果應遵守WTO最惠國待遇原則。

伊維拉此前表示，中美兩國針鋒相對有機會嚴重破壞全球經濟前景，負面的宏觀經濟影響更將不限於兩國，還會擴展至其他經濟體，尤其是最不發達國家。她說，世界經濟有可能分裂成兩大集團，一個以美國為中心，另一個以中國為核心。特別讓人憂慮的是，全球貿易可能因地緣政治因素而化為碎片，或導致全球GDP長期下降近百分之七。

金磚國家十日至十一日召開經貿聯絡組第二次會議，金磚成員專門就美國對等關稅引發的貿易緊張局勢表示嚴正關切，並呼籲共同反對單邊主義和貿易保護主義。

中方代表在會上呼籲，在此特殊時期，金磚成員更要堅持全球化的正確方向，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球經濟穩定。