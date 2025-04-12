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馬習二會周年 陸國家民委：加強兩岸少數民族「三交」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「馬習二會」去年四月十日登場，亦是兩岸分治後首度有中華民國卸任總統與大陸領導人在大陸地區碰面。圖／聯合報系資料照
「馬習二會」去年四月十日登場，亦是兩岸分治後首度有中華民國卸任總統與大陸領導人在大陸地區碰面。圖／聯合報系資料照

馬習二會」一周年之際，中共的國家部委有所動作，為了學習貫徹習近平當時的談話，大陸國家民委十日在北京民族文化宮召開「海峽兩岸鑄牢中華民族共同體意識交流座談會」，陸方官員強調「兩岸少數民族要加強交往交流交融」，堅定中華文化認同，樹牢共同體理念。

去年四月十日，前總統馬英九在北京與中共總書記習近平會見，當時習近平表示，兩岸同胞同屬中華民族，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。他並指，兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

據大陸國家民委官網，「海峽兩岸鑄牢中華民族共同體意識交流座談會」四月十日在北京民族文化宮召開，這場活動是為了「圍繞學習貫徹」習近平在馬習二會發表的「重要講話精神」而舉行。

大陸國家民委副主任郭衛平在講話中指出，習近平的重要講話著眼中華民族整體利益和長遠發展，「揭示兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實」，包括台灣少數民族在內的兩岸各民族同胞要深刻理解「兩岸同胞同屬中華民族」，要牢固樹立「兩岸一家親」等重要理念，堅定鑄牢中華民族共同體意識。兩岸少數民族要加強交往交流交融，堅定中華文化認同，樹牢共同體理念。

據本報記者查詢，目前對於「馬習二會」一周年的活動，只有大陸國家民委舉行，其餘部委包含大陸國台辦、文旅部都相當低調。

四月二日大陸國台辦主任宋濤在江蘇徐州會見到訪的國民黨副主席夏立言一行時，也引用習近平在「馬習二會」的談話，並表示「兩岸同胞是家人、不是敵人，任何謀獨挑釁必定失敗，台獨分子惡行必遭懲處」。

習近平 馬習二會 馬英九

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