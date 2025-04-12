關稅戰陰霾籠罩 美中教育面臨脫鈎風險…留學生曝現況

美中關稅戰陰霾下，港媒稱兩國教育面臨脫鈎風險，許多學生和家長綜合考慮學費、回中國就業認可度、安全度之後，優先考慮香港或新加坡留學。

香港星島日報今天報導，一名人在美國、不久就能畢業的中國留學生近期收到大學發來的郵件，校方稱在例行篩查時發現她的國際生F-1學生簽證因為「other-criminal（其他—犯罪）」而被終止。

這名中國學生說，自己成績非常好，從不喝酒，而且沒駕照不開車，也無不良嗜好，唯一的「不乾淨歷史」是一年前與前男友爭執時被警察帶入警局，但相關案件早已撤銷。

另有留美的中國留學生在社群平台反映簽證突遭取消；也有就讀敏感科系的學生為防再赴美時遭海關「審查」，決定今年暑假不回國。

報導引述中國大陸升學機構人員報導，近年赴美留學生人數確實下滑，許多學生和家長綜合考慮學費、回中國就業認可度及安全度等因素後，優先考慮香港或新加坡升學；而美中貿易戰開打後，陸生赴港留學成為「替代方案」。

中國社群媒體小紅書上「今年暑假回不回國」已成為在美留學生討論的熱門話題，在一名網友發起的投票中，41%表示「不回」或「觀望中」；數名自稱光學、生物等「敏感專業」的學生則留言，為避免再到美國時被海關「盤問」甚至取消簽證，「還是不回（中國）比較穩妥」。

不過，「恐慌」氛圍下，也有許多在美或即將赴美的留學生格外淡定。有人直言，今年暑假依然會回中國，因為「即使在美國待著也有被遣返的可能，還不如自己回去得了，真沒必要太焦慮」。

報導引述一項「2024美國門戶開放報告」表示，2023至2024學年中國大陸赴美留學生為27.7萬人，年減4.2%，但仍占美國大學國際學生的1/4，其中過半就讀STEM（科學、技術、工程、數學）專業。

至於香港赴美留學情況，報導引述一名學生輔導顧問表示，美國的對中國政策以及當地物價高昂、簽證繁複、治安問題和種族歧視等，都降低了香港學生赴美意願。

另有留學中心人員表示，美國目前開徵關稅以及對留學生撤銷簽證等舉措難免影響中港學生前往當地升學的意願，近期向中心查詢到美國升學的人數也較去年同期減少。