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公園外國人是間諜？ 陸國家安全部拍片「危險的邂逅」揭案例

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家安全部12日發布影片，介紹一起軍工集團下屬研究院工作人員的洩密案。圖／取自大陸國家安全部
大陸國家安全部12日發布影片，介紹一起軍工集團下屬研究院工作人員的洩密案。圖／取自大陸國家安全部

大陸國家安全部12日發布影片，以「危險的邂逅」為題，講述一位在軍工集團下屬研究院工作的工作人員遭到外國間諜滲透的事件，並指該名間諜是某國間諜情報機關派駐在該國駐華使館的間諜。

影片介紹，涉案的衛某，原本是大陸一家軍工集團下屬研究院工作人員兼網路管理員、保密員。他在公園中被一個看似遊客的外國人攀談結識。這名外國人其實是間諜，在利益誘惑以及對工作單位積怨之下，衛某開始瘋狂竊密，出賣重點領域技術研發和實踐運用方面的核心秘密。

影片稱，該名外國人是某國間諜情報機關派駐在該國駐陸使館的間諜，該國間諜人員經常在大陸重點涉密單位附近的書店、地鐵、公車站和公園等地方出沒，暗中觀察從這些單位大門出入或在周邊活動，身著工裝或掛著胸牌的人員，以問路或請教問題為由進行搭訕，目的是「物色策反人員」，搜集情報。

衛某被抓捕時，隨身還攜帶著2把偷配的辦公室鑰匙，以及外國間諜為其配備的專用手機，搜索後發現衛某先後向境外間諜情報機關出賣1,000多份文件，其中機密級6份，秘密級536件。最後，衛某因間諜罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產、追繳非法犯罪所得。

影片 間諜

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