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陸商務部長通話WTO總幹事：中方採取果斷措施是維護國際社會公平正義

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部部長王文濤4月11日與WTO總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）視訊通話。（中國網）
大陸商務部部長王文濤4月11日與WTO總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）視訊通話。（中國網）

大陸商務部部長王文濤4月11日與WTO總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）視訊通話，雙方圍繞應對美加徵對等關稅、維護多邊貿易體制、發揮世貿組織作用等問題進行交流。王文濤表示，中方採取果斷措施予以反制，既是維護自身合法權益，更是維護國際社會公平正義；伊維拉則表示，世貿組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制。

大陸商務部12日發布消息，王文濤表示，美國不斷出台關稅措施，給全球帶來巨大的不確定性和不穩定性，引發國際社會和美國國內的混亂局面。美方憑空炮製對等關稅，是典型的單邊霸凌做法，將給發展中國家特別是最不發達國家帶來巨大傷害，甚至引發人道主義危機。

王文濤強調，美對等關稅嚴重違反世貿組織最惠國待遇、非歧視、約束關稅等最基本、最核心的規則，衝擊國際經貿秩序，動搖多邊貿易體制根基。中方採取果斷措施予以反制，既是維護自身合法權益，更是維護國際社會公平正義。

王文濤指出，世貿組織成員之間出現經貿分歧是正常的，應在相互尊重、平等相待的基礎上，通過磋商找到解決各自關切的辦法。當前，世貿組織成員應團結一致，以開放合作和多邊主義對沖單邊主義、保護主義和霸凌行徑。中方將一如既往地堅定維護世貿組織規則，全面深入參與世貿組織改革，維護開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制。

伊維拉表示，貿易緊張局勢持續升級，已對全球貿易和經濟增長前景帶來巨大挑戰。世貿組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，在世貿組織框架下通過對話合作妥善解決分歧。各方與美國磋商達成的結果應遵守WTO最惠國待遇原則。

香港01報導，伊維拉此前表示，全球兩大經濟體的雙邊貿易額約佔全球貿易額的3%，中美兩國針鋒相對的做法會產生更廣泛的影響，有機會嚴重破壞全球經濟前景，負面的宏觀經濟影響更將不限於兩國，還會擴展至其他經濟體，尤其是最不發達國家。

她也提到，世界經濟有可能分裂成兩大集團，一個以美國為中心，另一個以中國為核心。她認為特別讓人憂慮的是，全球貿易可能因地緣政治因素而化為碎片。世界經濟分裂成兩大陣營，或導致全球GDP長期下降近7%。

WTO 對等關稅 美國

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