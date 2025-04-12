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美中關稅戰 王文濤與WTO秘書長通話呼籲團結一致

中央社／ 台北12日電

中國商務部部長王文濤11日與世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）視訊通話。王文濤批評美方的對等關稅，指稱這是典型單邊霸凌作法，呼籲世貿組織成員應團結一致。

美中關稅熱戰的背景下，中國積極拉攏各國與國際組織。據中國商務部網站消息，王文濤與伊衛拉的通話，雙方圍繞應對美加徵對等關稅、維護多邊貿易體制、發揮世貿組織作用等問題進行交流。

王文濤表示，美國不斷頒布關稅措施，給全球帶來巨大的不確定性和不穩定性，引發國際社會和美國國內的混亂局面。

他批評，美方炮製對等關稅，是典型的單邊霸凌做法。美國的對等關稅將給開發中國家特別是最低度開發國家帶來巨大傷害，甚至引發人道主義危機。

王文濤強調，美國的對等關稅嚴重違反世貿組織最惠國待遇、非歧視、約束關稅等最基本、最核心的規則，衝擊國際經貿秩序，動搖多邊貿易體制的根基。

王文濤指出，世貿組織成員之間出現經貿分歧是正常的，應在相互尊重、平等相待的基礎上，通過磋商找到解決各自關切的辦法。當前世貿組織成員應團結一致，以開放合作和多邊主義對沖單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

根據中方訊息，伊衛拉表示，貿易緊張局勢持續升級，已對全球貿易和經濟增長前景帶來巨大挑戰。世貿組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，在世貿組織框架下通過對話合作妥善解決分歧。各方與美國磋商達成的結果應遵守世貿組織最惠國待遇原則。

對等關稅 美國

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