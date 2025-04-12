英國國防參謀長時隔10年再度訪陸 就國際地區形勢交換意見

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）9日在北京會見大陸中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立，為時隔10年再度有英國國防參謀長訪陸。分析認為，此次接觸總體上對中英關係正常化具有重要意義。

大陸國防部9日公告，4月9日，大陸中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立同來陸訪問的英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）舉行會談，雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍交流合作進行溝通。

大陸國防部並未發布詳細的對話細節，而拉達金在社群媒體X上表示，他與劉振立討論一系列安全議題；雙方同意，在動盪的局勢中，兩國必須發揮負責任大國的作用，維護全球利益，並探討軍際通信（military-to-military communications）的重要性。

俄通社報導，俄羅斯科學院歐洲研究所首席研究員戈多瓦紐克表示，會談結果的資訊非常少，但這是10年來在北京進行的首次此類接觸，「對倫敦來說，這是很嚴肅的一步，也是與中國關係中的一個重要事件。」

戈多瓦紐克並指出，此次訪問是在美國總統行動導致國際局勢緊張和不確定的背景下進行的，目前尚不能確定是否涉及與中國全面協調軍事合作，但此次接觸總體上對中英關係正常化具有重要意義。

察哈爾學會研究員、西南交通大學區域與國別研究中心研究員錢亞旭認為，軍方高層交流最重要的一點是管控分歧，畢竟中英在意識形態等問題上一直存在一些認知差異，這是無法迴避的客觀現實。若能夠通過高層軍事對話避免局部摩擦升級，那麼溝通交流的意義是非常重大的。

中英高層持續深化交流，自去年以來英國外交大臣拉米（David Lammy）、英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）和英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）等人都相繼赴陸訪問；雙方還在今年一月於北京舉行第十一次中英經濟財金對話，上一次舉辦時間為2019年。