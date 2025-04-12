快訊

出門帶傘！鋒面傍晚抵達 雲林以北今晚嚴防大雷雨、雷擊

復出失敗！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

更強！iPhone Fold摺疊機「擁雙裝置優勢」 展開後秒變iPad mini超便利

美中關稅戰 鄭永年：雙方拚經濟韌性看誰扛不住

中央社／ 台北12日電

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年表示，不用太擔心關稅戰，也不用想什麼時候會停止，中美雙方在拚經濟韌性，現在要看誰扛不住。

美國對中國加徵關稅稅率累計達145%；中國祭出反制手段，國務院關稅稅則委員會11日宣布，對於原產於美國所有進口商品加徵關稅稅率從84%拉高至125%，「如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

人民日報海外版專欄「俠客島」11日晚刊載鄭永年專訪，他於談話中論及美中關稅戰看法。對於美中加徵關稅比拚，鄭永年表示，不用太擔心關稅，也不用想什麼時候能停下來，「這本來就不是我們挑起的事」。

鄭永年強調，中美雙方正在拚經濟韌性，也就是看誰扛不住。中國過去這些年實現獨立自主發展，進入技術引領發展階段；美國變成「短缺經濟」，這個短缺是出於放棄中低端技術、不事生產所導致，關稅戰繼續搞，美國馬上面臨高通膨。

鄭永年提到，美國需要發展基礎設施、民生經濟，這恰恰是中國可以做的；美國大量農產品、能源產品出口也需要中國市場。美國想用關稅手段解決國內問題，反而會惡化問題；「如果轉而選擇更極端的方式解決問題，這是我比較擔心的」。

鄭永年批評美國發起關稅戰實為完全沒有準備好。他說，美國完全沒有準備好，例如取消中國小額包裹免稅措施，海關第一線恐有直接癱瘓問題；這次對於不同國家課徵不同稅率，海關怎麼執行、需要多少執法人員，一定會有巨大混亂。

鄭永年指出，中國祭出反制手段是早有預判、反覆推演的，另外還有與其他國家的溝通。為了打壓中國，美方繼續用敲詐勒索手段強迫其他國家選邊站；中國是走完全相反的路—開放，關稅戰不僅「天塌不下來」，中國本來就撐起半邊天。

俠客島9日刊載另一篇鄭永年專訪。對於美中來回加徵關稅，鄭永年提到，關稅之爭是有限度的，當關稅加到60%至70%時，這跟加到500%其實沒有區別，「都沒法做生意了，就是脫鉤了」。

鄭永年強調，在這波美國打壓中，中國要集中精力辦好自己的事，短期內減少震盪，例如透過國有大資金、國央企增持護盤、穩定股市等；中長期透過改革釋放內部潛力，弄好區域大市場、統一大市場，這是真正的進步。

美國 關稅

延伸閱讀

川普稱10%關稅為「下限」但可能有例外 美國正處談判有利位置

經貿辦：台美已視訊談對等關稅 期待近期後續協商

美關稅善變農業部台東座談穩軍心 漁民忐忑「抓魚要看美心情？」

中國大陸拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業

相關新聞

英國國防參謀長時隔10年再度訪陸 就國際地區形勢交換意見

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）9日在北京會見大陸中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部上將參謀長劉振立，為時...

中國留學論壇發布藍皮書 地緣政治緊張等致美國留學環境僅排第4

據環球時報報導，「2025（第三十屆）中國國際教育巡迴展」及「2025中國留學論壇」11日在北京同步啟幕。論壇期間發布的...

傳中共軍委副主席何衛東 涉貪免職

中共政治局委員兼軍委副主席何衛東近日接連缺席活動，英媒金融時報援引五位消息人士說，何衛東因涉嫌貪腐已在「最近幾周」遭免職...

穩外貿 習近平下周出訪越馬柬

大陸外交部昨天公布大陸國家主席習近平下周訪問東南亞的日程，習近平將於十四日起，依序訪問越南、馬來西亞與柬埔寨，這也是二○...

歐盟領導人7月訪陸 與習近平峰會

為因應美國總統川普開徵的全球對等關稅，南華早報報導，歐盟領導人將於七月訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平舉行峰會，此舉意...

福建漳州海警「國安教育」活動 示警防範間諜行為

近年共軍對台軍演時，大陸海警也配合在台灣周邊海域進行所謂「執法巡查」。其中，鄰近台灣的福建漳州海警局，近日舉辦「國家安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。