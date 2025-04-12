中國留學論壇發布藍皮書 地緣政治緊張等致美國留學環境僅排第4

據環球時報報導，「2025（第三十屆）中國國際教育巡迴展」及「2025中國留學論壇」11日在北京同步啟幕。論壇期間發布的《中國出國留學藍皮書2025》顯示，在留學環境綜合評估方面，美國在28個被評估國家中排名第4，落後於英國、新加坡和加拿大。地緣政治緊張、留學專業限制、安全預警頻發等是主要原因。

大陸全球化智庫副主任、研究總監鄭金連表示，在28個受研究國家中，美國的衝突程度較高，留學預警次數最多，部分專業領域（如科學、技術、工程、數學學科）仍有針對性限制。

與會的國際教育專家向《環球時報》表示，他們對中美貿易緊張局勢感到擔憂。澳洲昆士蘭大學副校長李榮譽在受訪時說，他在今年3月參加美國一場教育活動時發現，美國大學的學術自由和言論自由正在消失，導致許多人不敢發聲。

參加論壇的國際專家強調，在全球挑戰面前，多邊合作更加迫切。伊朗德黑蘭大學外國語言文學學院教授好麥特表示，隨著美國繼續採取霸權主義和單邊主義，以中國為首推行多邊主義的國家將更加團結，「全球南方」國家和東盟等也在發出聲音。

艾塞克斯大學執行校長瑪麗亞．法斯利在接受《環球時報》採訪時表示，全球正處於變革期，「沒有任何國家能獨自應對全球共同挑戰，合作是唯一出路」。

同時，藍皮書中說，中國學生的留學目的地日益多元化，「一帶一路」共建國家的吸引力增加。好麥特表示，由於簽證政策寬鬆和共建「一帶一路」倡議，越來越多的學生選擇前往伊朗留學。 「伊朗和中國都擁有古老文明，許多中國學生對伊朗的歷史和語言表現出濃厚興趣。」他歡迎更多中國學生到伊朗學習。

此外，藍皮書也顯示，中國留學生在海外選擇專業時，越來越與國內勞動市場需求對齊，例如人工智慧等領域。

中國教育部留學服務中心主任王大泉在論壇前的新聞發布會上表示，學生現在追求的是「知識+技能+文化能力」，而不僅僅是文憑。

本屆中國國際教育巡迴展吸引24個國家地區的246所院校及機構參展，註冊展位近450個，厄瓜多、越南等國首次參展。同期舉辦的中國留學論壇以「品質、信任、安全：留學教育永續發展」為主題，匯集近千名中外教育界代表。