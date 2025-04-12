歐盟領導人7月訪陸 與習近平峰會

為因應美國總統川普開徵的全球對等關稅，南華早報報導，歐盟領導人將於七月訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平舉行峰會，此舉意味著在歐盟與美國關係因關稅等問題實際破裂之際，歐盟正努力與北京重新建立接觸。

南華早報十一日援引五位知情人士說法指，由於習近平不願前往布魯塞爾，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩已接受這一現實，他們想與大陸領導人見面，就必須前往北京。

報導指，八日下午大陸總理李強同范德賴恩通話，這位被視為歐洲最突出的鷹派人士之一的她在談到中國大陸時採取了更溫和的語氣。歐盟在宣讀她與李強的通話紀錄時，再次明顯看出了這一立場的調整，其中沒有提及人權等一些傳統的關切。

另外，德國媒體「商報」十日的報導稱，歐盟和中國大陸在美國總統川普徵收關稅背景下，同意開始關於取消歐盟對大陸生產的電動汽車徵收關稅的新談判。報導稱，可能的解決辦法是以實行這些商品的最低價格取代歐洲關稅。