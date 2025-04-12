傳中共軍委副主席何衛東 涉貪免職

中共政治局委員兼軍委副主席何衛東近日接連缺席活動，英媒金融時報援引五位消息人士說，何衛東因涉嫌貪腐已在「最近幾周」遭免職。

報導指，何衛東被免職的時間，距離中共高層以「嚴重違紀」為由，暫停中央軍委委員苗華的職務僅僅只有六個月的時間。「嚴重違紀」在中共軍方通常跟腐敗問題有關。但何衛東的位階更高，因此他的免職影響比苗華遭暫停職務更為重大。據三位知情人士透露，何衛東的下台確實跟腐敗有關。

包括現任和前任美國官員的五名知情人士表示，何衛東已被清洗。第六位人士透露只是確認何衛東不再擔任該職位。其中一人稱，何衛東自被拘留以來一直在接受當局的審訊。

亞洲協會政策研究所中國精英政治專家托馬斯表示，何衛東將是自一九六七年賀龍以來，首位被清洗的中央軍委副主席。

此前於四月八日至九日，中共在北京舉行「中央周邊工作會議」，何衛東是唯一缺席的政治局委員，央視新聞聯播畫面，也顯示中共政治局委員座次已經因為何衛東缺席而更改。

據央視新聞畫面顯示，何衛東已多次缺席重要活動。何衛東最後一次公開露面是三月十一日下午出席大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議閉幕式。