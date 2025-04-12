聽新聞
0:00 / 0:00

穩外貿 習近平下周出訪越馬柬

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

大陸外交部昨天公布大陸國家主席習近平下周訪問東南亞的日程，習近平將於十四日起，依序訪問越南、馬來西亞柬埔寨，這也是二○二三年底以來習再訪東南亞。習近平此行預計將深化與周遭國家的發展融合，加強產業鏈供應鏈合作，共同應對美國對等關稅，維護地區穩定等。

據大陸外交部網站消息，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林邀請，習近平將於四月十四日至十五日對越南進行國事訪問。同時，應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於四月十五日至十八日對馬來西亞、柬埔寨國事訪問。

此前馬來西亞通訊部長法米已經在新聞發布會上表示，習近平將於四月十五日至十七日對馬國訪問；柬埔寨首相洪馬內也在四月五日在「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（雲壤軍港）掛牌啟用儀式上，披露習近平將於本月訪問柬國。

據柬中時報，為迎接習近平即將對柬埔寨進行國事訪問，柬埔寨國家員警總署總監蘇通八日在金邊主持召開特別會議，專題部署習訪問期間的安保、秩序維護與護衛任務。而柬埔寨警方近日在首都金邊舉行大規模安保演練，全面檢驗應急回應與協調配合能力，為迎接習來訪，柬埔寨政府各相關部門正按照最高規格部署安保措施，確保各項接待工作萬無一失。

習近平此次出訪前夕，中共甫於八、九日在北京召開極高規格的「中央周邊工作會議」，習近平在上強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。

會議指出，構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來等。

柬埔寨 習近平 馬來西亞

延伸閱讀

習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

「具特殊意義」西班牙總理訪陸晤習近平 美財長怒轟：自斷後路

誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

習近平催到底？中國升級對抗美國關稅，從84%加到125%

相關新聞

穩外貿 習近平下周出訪越馬柬

大陸外交部昨天公布大陸國家主席習近平下周訪問東南亞的日程，習近平將於十四日起，依序訪問越南、馬來西亞與柬埔寨，這也是二○...

傳中共軍委副主席何衛東 涉貪免職

中共政治局委員兼軍委副主席何衛東近日接連缺席活動，英媒金融時報援引五位消息人士說，何衛東因涉嫌貪腐已在「最近幾周」遭免職...

歐盟領導人7月訪陸 與習近平峰會

為因應美國總統川普開徵的全球對等關稅，南華早報報導，歐盟領導人將於七月訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平舉行峰會，此舉意...

福建漳州海警「國安教育」活動 示警防範間諜行為

近年共軍對台軍演時，大陸海警也配合在台灣周邊海域進行所謂「執法巡查」。其中，鄰近台灣的福建漳州海警局，近日舉辦「國家安全...

大陸主辦北太平洋海警論壇 美俄加陸日韓6年來首度齊聚

北太平洋地區海岸警備執法機構論壇今年的會議有新發展，於大陸舉行的專家會上，睽違6年首度有6個成員全數出席，預計今年稍晚大...

港媒：歐盟領導人接受習不訪歐的現實 將於7月訪問大陸

在國際局勢變幻莫測之際，傳出歐盟領導人即將於7月訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平舉行峰會，此舉意味著在歐盟與美國關係實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。