穩外貿 習近平下周出訪越馬柬

大陸外交部昨天公布大陸國家主席習近平下周訪問東南亞的日程，習近平將於十四日起，依序訪問越南、馬來西亞與柬埔寨，這也是二○二三年底以來習再訪東南亞。習近平此行預計將深化與周遭國家的發展融合，加強產業鏈供應鏈合作，共同應對美國對等關稅，維護地區穩定等。

據大陸外交部網站消息，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林邀請，習近平將於四月十四日至十五日對越南進行國事訪問。同時，應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於四月十五日至十八日對馬來西亞、柬埔寨國事訪問。

此前馬來西亞通訊部長法米已經在新聞發布會上表示，習近平將於四月十五日至十七日對馬國訪問；柬埔寨首相洪馬內也在四月五日在「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」（雲壤軍港）掛牌啟用儀式上，披露習近平將於本月訪問柬國。

據柬中時報，為迎接習近平即將對柬埔寨進行國事訪問，柬埔寨國家員警總署總監蘇通八日在金邊主持召開特別會議，專題部署習訪問期間的安保、秩序維護與護衛任務。而柬埔寨警方近日在首都金邊舉行大規模安保演練，全面檢驗應急回應與協調配合能力，為迎接習來訪，柬埔寨政府各相關部門正按照最高規格部署安保措施，確保各項接待工作萬無一失。

習近平此次出訪前夕，中共甫於八、九日在北京召開極高規格的「中央周邊工作會議」，習近平在上強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。

會議指出，構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來等。