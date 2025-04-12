習近平：關稅戰沒有贏家 下周訪東南亞三國 加強產業鏈合作

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

美國總統川普打響關稅戰後，大陸國家主席習近平昨（11）日首度發聲，強調「打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓」。

習近平昨天在北京會見來訪的西班牙首相桑切斯時，主動提及關稅戰問題。新華社報導，習近平表示，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。

習近平談話重點 圖／經濟日報提供
習近平談話重點 圖／經濟日報提供

習近平在會見中指出，大陸願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。他強調，雙方要繼續鞏固相互支持的政治基礎，相互信賴、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，特別是支持彼此維護主權和領土完整。大陸願同西班牙用好互利互補的合作優勢，發揮好經貿、科技合作機制作用，深挖新能源、高技術製造業、智慧城市等領域合作潛力，打造更多互利合作成果。

針對大陸與歐盟關係，習近平表示，大陸一直視歐盟為多極世界重要一極，是明確支持歐盟團結發展壯大的主要大國。當前形勢下，共同打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係具有重要現實意義。「中歐應堅持夥伴定位，堅持開放合作」。大陸願同歐方推動中歐關係繼往開來，向戰略穩定和相互成就的方向發展。

習近平指出，無論外部環境如何變化，大陸將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。中國和歐盟都是世界主要經濟體，是經濟全球化和自由貿易堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已形成緊密經濟共生關係。「中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序」。

另外，大陸外交部昨天宣布，習近平將於14至18日訪問東南亞三國越南、馬來西亞和柬埔寨，這是他今年首次出訪，習近平此行將深化與周遭國家的發展融合，加強產業鏈供應鏈合作，應對美國對等關稅，共同維護地區穩定等。

歐盟 習近平 關稅

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