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福建漳州海警「國安教育」活動 示警防範間諜行為

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
陸媒報導稱，大陸海警艦艇是利用巡航間隙，展開大陸國家安全教育宣傳活動。中新社
陸媒報導稱，大陸海警艦艇是利用巡航間隙，展開大陸國家安全教育宣傳活動。中新社

近年共軍對台軍演時，大陸海警也配合在台灣周邊海域進行所謂「執法巡查」。其中，鄰近台灣的福建漳州海警局，近日舉辦「國家安全教育海島行」活動，引導與會的大陸海警執法員和地方漁民堅決維護大陸海洋安全的領土主權，激發其守海有責的責任感和使命感，還講解了防範「間諜行為」的重要性。

據中新社，每年4月15日，是大陸的全民國家安全教育日。為此，福建漳州海警局聯合東山縣國家安全局展開「國家安全教育海島行」活動活動，通過領海基點界碑描紅、艦艇巡航宣傳、送法上船等系列行動，將國家安全意識深植海島漁村，凝聚大陸全民守護「藍色國土」的共識。

報導引述大陸一海警執法員小鄭表示，界碑不僅是地理坐標，更是維護海洋權益的精神象徵。活動中，大陸福建漳州海警局理論宣講團成員透過解說、問答形式，將大陸國家安全教育與海警使命職責聯繫起來，引導與會者堅決維護大陸海洋安全的領土主權，激發海警執法員守海有責的責任感和使命感。

據報導，大陸海警執法員還提醒漁民，在海上航行作業時要注意識別可疑測繪設備、異常問詢等行為，並結合近年來查處的非法捕撈、竊取海洋數據等典型案例，向大陸當地漁民講解維護海洋生態、防範「間諜行為」的重要性。

此次活動，福建漳州海警和東山縣國家安全局，共覆蓋近百艘漁船，發放兩千多份宣傳資料，下一步，還將展開遠程法律服務等，強化大陸全民國安意識。

大陸海警執法員為領海基點界碑上色。中新社
大陸海警執法員為領海基點界碑上色。中新社

意識 漁民 福建

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