大陸主辦北太平洋海警論壇 美俄加陸日韓6年來首度齊聚

北太平洋地區海岸警備執法機構論壇今年的會議有新發展，於大陸舉行的專家會上，睽違6年首度有6個成員全數出席，預計今年稍晚大陸還將主辦論壇高官會。

北太平洋地區海岸警備執法機構論壇（North Pacific Coast Guard Forum，簡稱NPCGF）是2000年由日本海上保安廳倡議建立的一個區域海警合作機制，成員機構涵蓋大陸海警局、加拿大海岸警備署、日本海上保安廳、南韓海洋員警廳、俄羅斯聯邦安全總局邊防局、美國海岸警衛隊等六方。大陸是於2004年加入。論壇每年由各方輪流主辦，各召開一次專家會與高官會。

大陸海警局11日指出，4月7日至11日其位於江蘇省南京市成功主辦第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇專家會。上述成員機構，「自2019年以來首次全部派代表參會」，此外大陸外交部、交通運輸部派員參加會議有關活動。

據指出，會議圍繞加強多邊海上合作，共同打擊偷渡、毒品等海上非法販運活動，協調北太平洋公海漁業執法巡航，交流海上應急救援和生態環境保護經驗，加強執法資訊交互，組織論壇聯合演練，維護海上安全穩定等內容進行深入務實討論，就年度高官會合作計畫初步達成共識，展現了多邊協作推動地區海洋治理的積極意願。

北太平洋地區海岸警備執法機構論壇是太平洋區域重要的多邊海上執法合作機制，旨在加強海上執法機構間的交流與協作，共同維護地區海上安全穩定。論壇下設打擊海上非法販運、漁業執法、海上安全、海上應急、資訊交換、聯合行動、論壇秘書等7個工作組，大陸海警局輪值主持秘書組、牽頭打擊海上非法販運工作組。

公開資料顯示，大陸首度主辦這一論壇，是2018年在福建廈門登場的第19屆會議，今年是第二度主辦，在專家會後，也將於今年稍晚舉行高官會。去年由日方主辦的論壇會議，俄羅斯方面並未出席。

據悉，近年來大陸海警積極開展國際合作，除與巴基斯坦、南韓、日本、俄羅斯等既有合作機制外，去年則首度與印度海警、祕魯海警、柬埔寨國家安全委員會舉行「高級別會晤」。

而在具體行動的部分，則有各項聯合巡邏與聯合巡航，其中大陸與俄國雙方海警聯合巡航，已在2024年達成首度進入北極海的紀錄，2023年大陸海警的北太平洋公海漁業執法巡航任務，官方首度提及航至至國際換日線以東的北太平洋公海。