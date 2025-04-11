大陸國防部長董軍 將至中越邊境參加雙邊交流活動

中共軍隊高層不斷有人事風聲傳出之際，大陸國防部長董軍即將再度參加公開活動，前往中越邊境，與越南國防部長一同出席雙邊例行性的「邊境國防友好交流活動」。

據大陸國防部11日消息，根據中共和越南雙方軍隊年度交往計畫，4月11日至17日，「中越第九次邊境國防友好交流活動」將在廣西壯族自治區和越南諒山省相關地區和口岸舉行。

公開資料顯示，這一活動第一次於2014年舉行，此後在2015年、2016年、2017年、2018年、2021年、2022年、2024年都曾登場。原先每次活動時長約有2至3日，但疫情後的2021年開始減為1日，去年起活動日程又增加至2日，今年則罕見增加到7日。

按慣例，大陸方面出席這項活動的高層，除2017年曾有時任中共軍委副主席范長龍出席外，其餘歷次向來是國防部長。

越南官媒越通社也已報導，此次活動，越南代表團由越共中央政治局委員、中央軍委副書記、國防部部長潘文江大將為團長，中共代表團由國防部長董軍上將為團長。

報導並指，按計劃，4月16日陸方將舉行越南代表團歡迎儀式；分別舉行參觀友誼關旅遊區；訪問友誼關邊防連隊；參觀友誼關智慧口岸、憑祥市第四小學、邊境文化村等活動。

4月17日，越方將舉行中共代表團歡迎儀式；分別舉行友誼樹植樹活動；參觀同登小學並出席多功能教學樓剪綵儀式；參觀友誼國際口岸邊防站、軍隊工業電信集團的物流園等活動。雙方將舉行會談並見證合作文件的簽署。

此外，為落實雙方合作文件，從4月10日至19日，越南海軍將派遣015號和016號護衛艦編隊和工作組赴中國大陸參加交流活動，並與中共海軍在北部灣開展聯合巡邏。這是越南海軍最先進的兩艘水面戰艦，也是首次參加北部灣聯合巡邏。

預計越南兩艘護衛艦將參加越中海軍巡邏「艦隊司令員會見交流活動」、中越海軍官兵體育交流和第38次北部灣聯合巡邏以及海上聯合搜救演習等活動。