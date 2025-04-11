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2024年日戰機緊急升空次數增加 針對中國次數減少但無人機增加

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本防衛省統合幕僚監部10日公佈數據稱，針對可能侵犯領空的外國飛機，航空自衛隊戰機的緊急升空次數2024年度為704次。針對中國次數減少。 取自日本統合幕僚監部網站
日本防衛省統合幕僚監部10日公佈數據稱，針對可能侵犯領空的外國飛機，航空自衛隊戰機的緊急升空次數2024年度為704次。針對中國次數減少。 取自日本統合幕僚監部網站

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部10日公佈數據稱，針對可能侵犯領空的外國飛機，航空自衛隊戰機的緊急升空次數2024年度為704次，較上年度增加35次。

防衛省稱，對象國家和地區（包括推定）中，針對中國的有464次（減少15次），佔總數的約66%。針對俄羅斯的有237次（增加63次）。發現及公佈中國軍方無人機的事例有23次（30架），較上年度的8次（9架）大幅增加。

報導稱，防衛省最高武官、統合幕僚長吉田圭秀10日在記者會發出警惕說：「整體上（次數）居高不下。中國軍方的無人機應該已從試運行轉為運用態勢。」

報導並特別提及，2024年度有2起侵犯領空的事例。 8月在長崎縣男女群島近海，中國軍機首次侵犯日本領空。 9月在北海道禮文島週邊，俄羅斯軍機3次侵犯領空，空自戰機首次發射「熱焰彈」（Flare）予以警告。

在日本全國4支空自航空方面隊中，負責應付包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）空域的南西航空方面隊緊急升空次數最多，達到411次。

俄羅斯 國軍 日本

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