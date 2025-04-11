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美在WTO理事年會宣揚對等關稅 中方回擊：反對泛化及濫用國家安全做法

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中方在WTO理事會年會上反擊美方對等關稅邏輯。圖為大陸常駐WTO代表李成鋼在今年2月在WTO總理事會上發言。取自大陸常駐世貿組織代表團網站
中方在WTO理事會年會上反擊美方對等關稅邏輯。圖為大陸常駐WTO代表李成鋼在今年2月在WTO總理事會上發言。取自大陸常駐世貿組織代表團網站

據央視新聞報導，4月10日，世界貿易組織貨物貿易理事會年度首次會議第二天，美國在「其他事項」下增設「對等關稅」議題，宣揚其實施所謂「對等關稅」的強盜邏輯。中方代表發言堅決回擊表示，中方堅決反對泛化和濫用國家安全的做法。成員間的貿易分歧絕不能成為採取單邊措施和發起關稅戰的藉口。

中方發言表示，在前日會議中方清晰闡述了對所謂「對等關稅」的立場。中方對美方單方面升級貿易措施、將全球經濟拖入巨大不確定性的做法深表遺憾。美方每日製造的意外與動盪，正侵蝕各國企業與所有成員，特別是發展中成員賴以發展的穩定環境。中方堅決反對泛化和濫用國家安全的做法。

報導稱，中方重申《中國政府關於反對美國濫施關稅的立場》中的觀點，「中國是文明古國，禮儀之邦。中國人民崇尚以誠待人、以信為本。我們不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式」。

中方代表表示，中國堅信，成員間的貿易分歧絕不能成為採取單邊措施和發起關稅戰的藉口。貿易戰沒有贏家。中國高度重視以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持伊維拉總幹事的呼籲，「世貿組織是重要的對話平台。在合作框架內解決問題至關重要」。

WTO 中共 對等關稅 美國

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