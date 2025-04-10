「賴17條」後首位登陸縣市長 苗栗縣長鍾東錦赴四川交流八天

收緊兩岸交流的「賴十七條」宣布後，首位登陸的縣市長出爐。苗栗縣長鍾東錦11日起率縣內鄉鎮市長，前往大陸四川省考察八日，主要行程包含拜會台商、餐訪青創園區、都江堰水利工程等。

根據移民署官網10日公告的「苗栗縣政府前往四川省產業参訪交流活動計畫」，縣長鍾東錦、縣府相關單位人員暨各鄉鎮市長，將赴四川省考察交流，苗栗縣希望此行汲取大陸四川地區水利發展、農業暨保育工作、青年培力、觀光與文化建設等發展經驗，作為該縣政策推展之參考依據。

披露的考察行程，主要包含參訪青年創業園區，並拜會在地台商；走訪都江堰水利工程，汲取文化、觀光與建設之結合方式；參觀成都大熊貓繁育研究基地，了解瀕危物種之保育策略；溯源苗栗縣英才書院供奉之文昌帝君「四川梓潼文昌廟」等。

公開資料顯示，今年以來，台灣各縣市首長率團赴大陸交流考察者，包含台東縣長饒慶鈴（前往北京與上海）、連江縣長王忠銘（前往福州與馬尾）、新竹縣長楊文科（前往廣東汕尾），其中楊文科是疫情後首度率團赴陸。

本報統計，去年登陸訪問的縣市首長，有苗栗、連江、彰化、雲林、台東、南投等縣市，一共11團；去年由副縣長、副市長率團赴陸的則有金門縣與台北市等，一共10團。大陸地區來台的省級或地市級首長，則有上海市副市長華源、杭州市副市長胥偉華等，分別參加雙城論壇、兩湖論壇等兩岸地方政府交流機制。

今年3月13日，賴總統在「賴十七條」中拋出，應落實中央及地方各級公職人員赴大陸交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，「以向國民負責」。同時，內政部也應建立宗教團體等公益組織赴大陸交流之揭露制度，以防杜大陸的「干預與統戰」。