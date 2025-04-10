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美中關稅戰 陸召開出口管制會議宣示加強列管執法

中央社／ 台北10日電
美中爆發關稅戰。示意圖／ingimage
美中爆發關稅戰。示意圖／ingimage

美中爆發關稅戰背景下，中國商務部9至10日在北京召開「2025年全國出口管制工作會議」。會議要求，當前國際形勢複雜嚴峻，要從「加強物項列管、強化許可執法」方面進一步完善出口管制體系，更好地維護國家主權、安全及發展利益。

央視新聞報導，這項會議首先總結2024年以來中國出口管制工作情況，並研究部署2025年重點工作。出席會議並發表講話的最高階官員為副部級的中國商務部部領導李成鋼。

根據報導，會議指出，當前國際形勢複雜嚴峻，中國商務部深入貫徹落實中共中央、中國國務院決策部署，會同各有關部門、各地方加快完善現代化國家出口管制體系，持續提升出口管制效能，統籌好發展和安全，以高水平安全保障「高質量發展」。

這項會議要求，要從「完善法律法規、加強物項列管、強化許可執法、加強多雙邊出口管制對話交流、推進合規建設」等方面，進一步完善現代化國家出口管制體系，更好地維護國家主權、安全、發展利益，為建設社會主義現代化國家、「全面推進中華民族偉大復興」作出積極貢獻。

美中關係近年來摩擦不斷，今年1月至今更因美國總統川普（Donald Trump）發動對中關稅戰而陷入緊張，出口管制成為中國反制美國及其盟國的重要手段。

最新一波即為4月4日中國商務部及海關總署聯合宣布，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，這是因應川普2日宣布對全球課徵對等關稅，並將中國稅率定為34%而實施的反制。

川普 美國

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