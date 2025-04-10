關稅跟進125%？ 中國商務部：無法評論假設性問題

針對美國總統川普台北時間今天凌晨宣布，將中國商品進口關稅再調高到125%，中方是否會對等報復，中國商務部發言人何詠前今天回應，對於假設性問題，目前無法進行評論。

在美國今年來對中國加徵關稅已達104%的基礎上，中國官方昨晚7時宣布，對所有美國進口商品加徵84%的關稅，並自今天中午12時1分起生效，被視為對等報復之舉。但在川普（Donald Trump）今天凌晨宣布對中國關稅再升至125%後，中國官方直到發稿為止，暫未宣布要再提高美國商品進口關稅。

中國商務部下午舉行例行記者會。界面新聞報導，何詠前在回答媒體提問時，作上述表示。

何詠前表示，對於在場媒體所提的「假設性問題」，目前她無法進行評論。但要強調的是，「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」。

她仍強調，如果美方一意孤行，中方將「奉陪到底」，絕不接受美方的「極限施壓」和「霸凌行徑」，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。

川普美東時間2日宣布對全球的對等關稅稅率，中國被定為34%，中方隨即宣布也對美國加徵34%關稅。川普為此於7日宣布再對中國加徵50%關稅，今年來總計加徵的104%關稅將於台北時間9日中午生效。中國官方則在9日晚間宣布，把對美國加徵的關稅從34%調高到84%，並於今天中午12時1分生效。

台北時間今天凌晨，川普宣布將對中國關稅進一步調高到125%，且即刻生效。而逾75個尋求美方協商對等關稅、且未採取報復措施的國家，則暫時僅徵收10%的對等關稅，為期90天。此舉使中國成為美國關稅大棒目前唯一打擊對象。