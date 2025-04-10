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面對美國高關稅 港特首求助僑界推動自由貿易

中央社／ 香港10日電

面對美國向中國加徵關稅，香港行政長官李家超今天求助於海外僑界，呼籲他們共同推動自由貿易

李家超今天稍早出席了「凝聚僑界力量、奮進高質量發展新征程大會暨學習全國兩會精神分享會」，他致辭時提到，最近美國單方面宣布「對等關稅」，破壞全球共同建立的自由貿易體系規則，「大搞單邊主義，滿口歪理霸凌」。

他說，中國堅持以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，推動全球貿易發展、促進經濟成長和可持續發展。

李家超指出，香港的歸僑、僑眷和居港外籍華人超過100萬，希望他們用好自身優勢，在面對不公、不義的貿易壁壘之下，積極在家鄉投資興業，把握中國龐大的發展機遇，以及在國際輿論場全力發聲，指出保護主義的謬誤，一同推廣自由貿易。

他同時呼籲僑界與香港共同開拓東協、中東等「一帶一路」經濟體的多元市場，推動區域經貿合作，以及搭建更多國際高端合作平台，促進海內外企業人才到中國大陸和香港。

李家超 自由貿易 香港

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