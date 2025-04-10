美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

大陸商務部10日召開例行記者會，記者提問多圍繞在中美貿易戰上，針對中美經貿關係接下來的走向，以及是否會展開進一步的溝通和接觸，大陸商務部發言人何詠前多次重複：「談，大門敞開，打，中方也將奉陪到底。」

美國國際市場新聞社記者提問，大陸商務部將實施哪些政策來幫助出口企業緩解貿易關稅帶來的負面影響。何詠前首先表示，大陸外貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，美對大陸濫施關稅措施，嚴重侵犯大陸正當權益，抑制雙邊貿易，對大陸外貿企業造成負面影響。

她接著表示，大陸將堅定不移辦好自己的事，將幫助出口遇阻的企業開拓國內市場，用好消費品以舊換新政策等，「中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟穩外貿政策接續發力，中國外貿有信心，有底氣應對各種風險挑戰。」

面對路透記者提問，「美國總統川普表示，中共希望達成協議，但不知道如何開始。繼昨天再度加強關稅後，中國是否已與美國展開談判？」

何詠前回應，中方的立場是明確、一貫的，談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上，以平等方式進行，打，中方也將奉陪到底。施壓、威脅和訛詐，不是同中方打交道的正確方式。希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過對話協商，妥善解決分歧。

後續CNBC記者追問，中方的奉陪到底將包含哪些措施，何詠前並未回應會有哪些具體措施，但重申「談，大門敞開，打，奉陪到底」，並表示「我們不惹事也不怕事，中國人民和世界人民的正當發展權利不容剝奪。中國和世界各國主權安全發展利益不容侵犯。」

杜拜中阿衛視的記者詢問，美國總統川普上調對陸關稅至125%，大陸是否會繼續對美加徵更高關稅？何詠前回應，「對於你提的假設性問題，目前我無法進行評論」，但她強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。如果美方一意孤行，中方將奉陪到底，「我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。」

南華早報最後詢問，中美雙方近幾日是否有就貿易問題有夠任何直接的接觸和溝通。何詠前再次提到「談，大門敞開，打，中方也將奉陪到底」。