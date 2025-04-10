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柬埔寨上百名台籍詐騙犯將被送中 台灣持續交涉

中央社／ 河內10日專電
圖為此前中國警方從緬北押回跨境電信網路詐騙犯。（取材自央視新聞）
圖為此前中國警方從緬北押回跨境電信網路詐騙犯。（取材自央視新聞）

柬埔寨移民總局預計13日將500名涉及電信詐騙的中國人與台灣人全數送往中國，其中包括179名台灣人；刑事局駐胡志明市聯絡官表示，目前正與柬方交涉中，爭取將台灣人遣返回台受審。

有消息指出，柬埔寨移民總局將於4月13日遣返約500名涉及電信詐騙的中國籍與台灣籍嫌犯，中國公安部將派遣專機將相關人員送往中國。

中共總書記習近平預計將於4月中旬出訪馬來西亞、越南、柬埔寨。柬埔寨警方3月31日在柬埔寨金邊一處詐騙園區展開掃蕩行動，共逮捕186人，其中包括179名台灣人。

據了解，柬埔寨這次遣返的500人當中，包括前述179名台灣人。

針對柬埔寨有上百名台籍詐騙犯即將被送往中國的消息，內政部警政署刑事警察局駐胡志明市聯絡官表示，目前還在極力交涉中，爭取將台灣人遣返回台受審。

台灣人 柬埔寨 電信詐騙

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