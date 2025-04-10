快訊

阿金只是想交朋友！小雞「直接放棄自我」走進嘴裡牠一臉無奈：生的我不要

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

軍方要角已近月未現身 港媒指何衛東缺席「中央周邊工作會議」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中共中央8、9日召開「中央周邊工作會議」，港媒指，央視畫面拍到中共中央軍委副主席張又俠，但未見已近月未現身的另一位中共中央軍委副主席何衛東。（央視截圖）
中共中央8、9日召開「中央周邊工作會議」，港媒指，央視畫面拍到中共中央軍委副主席張又俠，但未見已近月未現身的另一位中共中央軍委副主席何衛東。（央視截圖）

中共8、9日在北京召開「中央周邊工作會議」，除了中共中央總書記習近平發表談話，中央政治局委員幾乎出現，不過港媒指，許久未露臉的中央軍委副主席何衛東仍未出席此次會議。

星島網10日提及，湖南省常務副省長邵新宇現身上述會議，疑似接替「出事」的雷凡培，升任中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任

關於中央周邊工作會議，9日新華社稱「黨和國家有關領導同志，有關方面負責同志參加會議」；但央視新聞聯播畫面顯示，政治局委員坐在台下第1排，包括軍委副主席張又俠，卻未見另一位軍委副主席何衛東。

報導稱，身兼政治局委員的何衛東，在3月11日大陸全國人大閉幕會之後即未公開露臉，亦缺席4月2日中央軍委領導首都義務植樹活動，引發猜測。

68歲的何衛東，曾長期在南京軍區第31集團軍服役，擔任過西部戰區副司令員、東部戰區司令員。

另外，星島網亦提及，湖南常務副省長邵新宇出席中央周邊工作會議，坐在中直機構（直接隸屬於中共中央機構）領導區域，於中央網信辦主任莊榮文、中央台辦主任宋濤之間，報導分析，邵或已接替雷凡培升任中央軍民融合辦常務副主任。

56歲的邵新宇是機械工程專家，中國工程院院士，曾任華中科技大學黨委書記、科學技術部副部長；雷凡培則是出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，亦是二十屆中央委員，已未現身逾半年。

中共 主任 軍區

延伸閱讀

太扯…中國女孩遊日本 趁著塞車竟躺在高速公路打卡

共軍宣布軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨

陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」

影／央視直播共軍演練遠火摧毀高雄永安天然氣接收站

相關新聞

意指關稅戰？陸外交部發言人po毛澤東韓戰講話影片「打到完全勝利」

中美大打關稅戰，大陸外交部發言人近日接連「翻牆」在社群媒體X上發聲。大陸外交部發言人毛寧10日公布一段影片，為中共建政領...

軍方要角已近月未現身 港媒指何衛東缺席「中央周邊工作會議」

中共8、9日在北京召開「中央周邊工作會議」，除了中共中央總書記習近平發表談話，中央政治局委員幾乎出現，不過港媒指，許久未...

美中貿易戰升級 中國教育發布第1號留學預警

繼中國文旅部昨天發布赴美旅遊風險評估後，中國教育部發布2025年第1號留學預警，提醒留學人員，近期選擇赴美俄亥俄州學習時...

中國漫記／北京34%關稅報復美國 重創波音卻也傷了自己

關稅鞭子表面上揮向別人，實則抽在自己的身上。川普關稅大刀揮向中國大陸航空製造業，未必是壞消息。中國商飛製造的C919與波音、空中巴士一樣，航空供應鏈高度依賴全球合作，且C919的核心零部件都仰賴美國。 此時，大陸研發的航空發動機、航電與飛控系統，也不無可能在危機中應運而生。 資深記者黃國樑告訴你，中美關稅戰，到底對「中國商飛」是大利多還是大利空？

聚焦周邊外交 習近平下周訪馬越柬

美國總統川普對全球大打關稅戰之際，中共高層召開了「中央周邊工作會議」，聚焦周邊外交，大陸國家主席習近平也將於下周出訪東南...

陸建廈金大橋 「小三通」航線改道

因應大陸興建「廈金（金廈）大橋」廈門段的需要，據廈門海事局方面指稱，自昨起，廈金「小三通」客運航線船舶航行的金通航道實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。