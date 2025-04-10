軍方要角已近月未現身 港媒指何衛東缺席「中央周邊工作會議」

中共8、9日在北京召開「中央周邊工作會議」，除了中共中央總書記習近平發表談話，中央政治局委員幾乎出現，不過港媒指，許久未露臉的中央軍委副主席何衛東仍未出席此次會議。

星島網10日提及，湖南省常務副省長邵新宇現身上述會議，疑似接替「出事」的雷凡培，升任中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。

關於中央周邊工作會議，9日新華社稱「黨和國家有關領導同志，有關方面負責同志參加會議」；但央視新聞聯播畫面顯示，政治局委員坐在台下第1排，包括軍委副主席張又俠，卻未見另一位軍委副主席何衛東。

報導稱，身兼政治局委員的何衛東，在3月11日大陸全國人大閉幕會之後即未公開露臉，亦缺席4月2日中央軍委領導首都義務植樹活動，引發猜測。

68歲的何衛東，曾長期在南京軍區第31集團軍服役，擔任過西部戰區副司令員、東部戰區司令員。

另外，星島網亦提及，湖南常務副省長邵新宇出席中央周邊工作會議，坐在中直機構（直接隸屬於中共中央機構）領導區域，於中央網信辦主任莊榮文、中央台辦主任宋濤之間，報導分析，邵或已接替雷凡培升任中央軍民融合辦常務副主任。

56歲的邵新宇是機械工程專家，中國工程院院士，曾任華中科技大學黨委書記、科學技術部副部長；雷凡培則是出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，亦是二十屆中央委員，已未現身逾半年。