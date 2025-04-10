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港評：中國強化周邊外交應對貿易戰

中央社／ 香港10日電

據指出，為了應對美國挑動的全球貿易戰，強化與周邊國家關係已成為中國對外關係的重中之重，超越過去20年其所強調的「大國是關鍵」方針。

星島日報今天刊文表示，北京中央周邊工作會議日前在北京舉行，會議強調要聚焦構建周邊命運共同體，加強產業鏈、供應鏈合作。

文章指出，中共中央曾於2013年10月召開中共建政成立以來的首次周邊外交工作座談會，如今這項「座談會」升格為「會議」，提升了周邊外交的重要性，標誌著進一步常態化、機制化，也是應對貿易戰的重要之舉。

文章分析，過去20年，北京的外交奉行「大國是關鍵，周邊是首要」。所謂大國，其實就是美國，而從語序上講，「周邊是首要」在「大國是關鍵」之後，其「首要」地位大打折扣。

如今，中美進入惡鬥，周邊外交成為重中之重。在這次會議之後，中國國家主席習近平還將訪問馬來西亞、越南、柬埔寨，鞏固與提升與三國的關係，應對關稅大棒。

文章認為，美國總統川普發動全球貿易戰，除了希望獲得巨額關稅，推動美國再工業化，另一目的是劍指戰略競爭對手中國。

文章表示，美國除了向中國商品加徵高額關稅，越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、印尼等中國的貿易夥伴也成為關稅重災區；這些東南亞國家被視為中國利用轉口貿易進入美國市場的後門，川普顯然吸取第一任時的教訓，要全面封堵貿易漏洞。

在這個背景之下，不難理解北京為何更加重視周邊外交。

文章分析，過去多數東協國家奉行「政治安全靠美國，經濟發展靠中國」，不希望在中美博弈選邊站，但如今在美國關稅大棒之下，就須更加小心翼翼了。

北京 美國 馬來西亞

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