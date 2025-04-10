陸建廈金大橋 「小三通」航線改道

因應大陸興建「廈金（金廈）大橋」廈門段的需要，據廈門海事局方面指稱，自昨起，廈金「小三通」客運航線船舶航行的金通航道實施新的航路規畫，並預計到明年二月進行二次改線，恢復到固定航線上。但陸方也表示，航道調整後，客船運營時間、班次均無變化。

據大陸官媒中新社報導，目前廈金大橋（廈門段）海上主線橋梁已進入裝配化施工新階段，開啟項目建設「陸海協同、智能拼裝」快速實施模式。為此，廈門海事局相關負責人表示，由於施工船舶拋錨時，會將錨纜拋至原金通航道內，容易造成通航安全隱患，廈門海事航保部門主動謀畫推動金通航道啟動改線事宜。

據報導，金通航道調整之後，廈金「小三通」客運航線客船運營時間、班次等均無變化。

廈門海事局通航管理處副處長葉志民指出，此次金通航道改線方案是根據廈金大橋（廈門段）施工計畫量身打造、分階段實施的，計畫通過兩次臨時改線，逐步完成金通航道的最終改線任務。本次改線後，預計在明年二月進行二次改線，恢復到永久的固定航線上。

自二○○一年一月二日開通以來，金門和廈門的「小三通」航線，被稱為兩岸交往的「黃金通道」，二○二三年初金廈（泉）小三通復航後，該年經金廈（泉）小三通往來人次就達七十二點七萬人。

據陸方規畫，金廈大橋是以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。其中廈門段長十七點三四公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長二點二七五公里。上月福建日報曾報導施工進展，指項目正式步入大規模裝配化施工新階段。

大陸國台辦發言人陳斌華日前表示，建設廈金大橋是兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，大陸將和金門鄉親一樣，熱切期盼「新三通」早日實現，正在紮實推進各項工作。