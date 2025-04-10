聚焦周邊外交 習近平下周訪馬越柬

美國總統川普對全球大打關稅戰之際，中共高層召開了「中央周邊工作會議」，聚焦周邊外交，大陸國家主席習近平也將於下周出訪東南亞三國，其中將於四月十五至十七日對馬來西亞進行為期三天的國事訪問。馬來西亞方面稱，習近平此訪備受期待，也是馬來西亞致力加強與中國大陸在內的多國貿易關係的一部分。

據今日大馬等馬來西亞媒體報導，馬來西亞政府發言人法米昨在內閣會議後召開記者會宣布，習近平將對馬來西亞進行三天的國事訪問，稱這是馬來西亞為改善和中國大陸等多國貿易所作的努力之一。目前大陸尚未發布此一訊息。

港媒南華早報此前曾引述外交消息人士稱，習近平可能於四月中旬出訪馬來西亞、越南及柬埔寨，促進與這些國家的雙邊關係。這是習近平今年的首次出訪，也是習近平自二○二三年十二月後再度訪問東南亞。大陸近期與周邊國家有諸多連通設施，出現新進展，包含與越南的三條跨境鐵路、以及與蒙古的新跨境鐵路。

習近平曾於二○一三年訪問馬來西亞，此次是時隔十二年的再次到訪。馬來西亞總理安華曾於去年十一月訪問大陸，會見習近平。當時習近平說，中馬雙方要在國際和地區問題上加強溝通配合，堅定相互支持，共同反對保護主義，促進貿易和投資自由化便利化。

東協國家是受美國「對等關稅」影響最嚴重的地區之一，其中作為二○二五年東協輪值主席國的馬來西亞面臨百分之二十四的關稅，柬埔寨、寮國、越南、緬甸、泰國、印尼也分別面臨百分之三十二到四十九的高關稅。