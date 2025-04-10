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陸睦鄰抗貿戰 習近平喊命運共同體

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸八到九日召開「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家關係，國家主席習近平則計畫即將再度訪問越南。圖為二○二三年底習近平訪越時，時任越共總書記阮富仲（前右）為習近平（前左）舉行歡迎儀式。（中新社）
大陸八到九日召開「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家關係，國家主席習近平則計畫即將再度訪問越南。圖為二○二三年底習近平訪越時，時任越共總書記阮富仲（前右）為習近平（前左）舉行歡迎儀式。（中新社）

美中關稅戰開打之際，大陸八到九日召開高規格的「中央周邊工作會議」，鞏固與周邊國家的關係，大陸國家主席習近平出席並發表了「重要講話」。會議指出，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，高舉人類命運共同體旗幟，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

據新華社，中央周邊工作會議八到九日在北京舉行，習近平以中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席身分出席，李強等全數中共政治局常委和大陸國家副主席韓正均出席會議。

習近平強調要「聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面」。會議指出，大陸幅員遼闊、邊界線長，「周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全域的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」。

會議並提出，中共十八大以來，形成務實高效的周邊工作框架，推動周邊工作取得歷史性成就，「對於在實踐中探索形成的經驗，要堅持好、運用好」。會議還表示，當前中國大陸和周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，以高質量共建「一帶一路」為主要平台，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

會議還強調，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，展開安全和執法合作應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。

過去大陸未有舉行「中央周邊工作會議」的紀錄，類似會議是曾於二○一三年十月召開的「周邊外交工作座談會」。當時，剛上任不久的習近平指出，中共周邊外交的戰略目標，就是服從和服務於實現「兩個一百年」目標、實現中華民族偉大復興，努力使周邊同大陸「政治關係更加友好、經濟紐帶更加牢固、安全合作更加深化、人文聯繫更加緊密」。

一帶一路 中共 習近平

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