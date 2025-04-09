陸文旅部稱「中美經貿關係惡化」 提示赴美旅遊風險

面對美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施，大陸文旅部晚間突發公告，稱由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，提示中國大陸遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

據大陸官媒央視新聞，大陸文旅部對赴美中國大陸遊客發布風險提示。

大陸文旅部表示，近期，由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，文化和旅遊部提示中國大陸遊客「充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

在此之前，面對美國將對陸加徵的「對等關稅」提高至84%，大陸今天重演四日時的劇本，對美反制措施連發，在大陸國務院新聞辦公室發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書後，晚間，大陸國務院關稅稅則委員會辦公室公告，將對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，從34%提高至84%。

接著，大陸商務部表示，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，和再次啟用「不可靠實體清單」，對6家涉台軍售企業實施制裁，以及將12家美國實體列入出口管制管控名單。