軍演後再發聲 陸國防部：打獨促統不停步

繼上周共軍在台海周邊軍演後，大陸國防部9日就近期涉軍問題發布消息。大陸國防部新聞發言人張曉剛表示，解放軍練兵備戰不停歇，打「獨」促統不停步，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

據大陸國防部，張曉剛是在回應七國集團國家外長和歐盟高級代表關切共軍軍演，認為中方挑釁行為加劇兩岸緊張局勢，反對威脅台海和平穩定的任何單方面行動時，做出上述回應。

張曉剛稱，「有關國家和組織公然違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們強烈不滿、堅決反對」。

他重申，東部戰區在台灣島周邊組織聯合演訓，以雷霆之勢打擊「台獨」分裂勢力囂張氣燄，捍衛大陸國家主權和領土完整，恰恰是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。

張曉剛還說，「台灣問題純屬中國內政，怎麼解決台灣問題不容任何外來干涉」。解放軍練兵備戰不停歇，打「獨」促統不停步，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

同日，張曉剛還對台灣已從美國接收首架F-16V戰機表示，這又是美方背棄自身嚴肅政治承諾，違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，「粗暴干涉中國內政」，破壞台海地區穩定的雙標劣跡。

張曉剛強調，美對台售武改變不了兩岸軍力態勢，更阻擋不了「中國必然統一」的歷史大勢。民進黨當局把本應造福民眾的納稅錢投入害台、毀台的無底洞，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，只會讓台灣陷入兵凶戰危，最終自取滅亡。

張曉剛還發布了大陸國防部將舉辦第三屆駐華武官國際安全合作研討會，以及願與印方共同維護好邊境地區和平安寧等訊息，並抨擊美方的「對華恐懼偏執症」越來越重，表示把大陸當作威脅是嚴重的戰略誤判，只會帶來災難性後果。

另對美國防長訪問菲律賓，重申落實《美菲共同防禦條約》承諾，張曉剛說，「倚外鬧海」得不償失，奉勸菲方放棄不切實際的幻想，早日回到對話協商的正確軌道上來。