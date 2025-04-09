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烏克蘭俘獲2名中國籍俄軍 北京否認許多公民助俄參戰

中央社／ 台北9日電

針對烏克蘭總統澤倫斯基8日表示，烏軍俘虜2名加入俄軍作戰的中國公民，並指烏方情報顯示有更多中國公民加入俄軍，中國外交部發言人林劍今天說，中方正向烏方核實有關情況，至於有許多中國公民協助俄羅斯參戰的說法「毫無根據」。

中國外交部下午舉行例行記者會。英國廣播公司（BBC）中文網報導，林劍在回答外媒詢問時，作上述表示。

林劍除作上述回應外，並指中國政府「始終要求公民遠離武裝衝突區域」，避免以任何形式，捲入武裝衝突，尤其應「避免參加任何一方的軍事行動」。

他並聲稱，中國在「烏克蘭危機」問題上的立場是清晰、明確，得到「國際社會的廣泛認可」，敦促烏方正確看待中方為政治解決「烏克蘭危機」問題所做的努力，以及發揮的「建設性作用」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日在社群媒體X上表示，烏軍在烏東頓內茨克州（Donetsk Oblast）戰場俘虜了2名中國公民，他們是「俄軍的作戰成員」。他並指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

澤倫斯基並提到，烏方掌握的情報顯示，還有更多中國公民在占領者俄羅斯的部隊裡，且「遠不止兩人」。

外交部 澤倫斯基 烏克蘭

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