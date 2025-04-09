陸配被追喪失原籍證明 新二代：依法行政有斷層

移民署要求部分在台定居陸配補件「喪失原籍證明」。移民青年倡議陣線認為，法律施行時間在2004年，時隔多年才追繳，等於將依法行政斷層成本轉嫁公民，實務處理確有困難處。

移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，被要求3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記；有陸配來台20多年才突獲通知補件，目前難以赴陸處理。

移民署副署長陳建成今天於立法院答詢時透露，被要求補件喪失原籍證明對象約1.2萬人；大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑於答詢時強調，這是依法行政，依據為兩岸條例第9之1條，該條文在2004年3月1日施行。

移民青年倡議陣線是以在台移民第二代為主體的倡議團體，團體成員父母來自中國大陸、越南、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等國家，目前正在積極蒐集、協助受到移民署這波清查、要求補件的個案家庭狀況。

移民青年倡議陣線理事長劉千萍9日接受中央社訪問表示，兩岸條例修正內容2004年3月1日起施行，當時行政單位卻未徹底執行新制，現在才要求補件喪失原籍證明，相當於行政機關將依法行政斷層的成本轉嫁給公民，做法有些粗糙。

劉千萍提到，據其周邊了解，有些當事人在接獲通知後，狂打電話給移民署或海基會，不是打不進去，就是基層人員也不太了解狀況，導致求助無門，同時面臨限期3個月內處理的壓力，家庭二代也得一起承擔這種焦急感。

劉千萍直言，這是政府單位依法行政過程，不過是「理不直、氣很壯」，當時行政單位沒有徹底執行，算不算是一種「疏失」。這波清查對於所有新住民來說也埋下不安感，「即使取得台灣身分證，不知道哪一天判定會不會又有變動」。

陸配家庭子女、移民青年倡議陣線常務理事李依靜對中央社表示，大部分陸配或陸籍人士在台取得定居，都拿得出喪失原籍證明，否則倘若要往返兩岸探親等，將會有很大困難，例如申請台胞證必須附上相關證明。

李依靜提到恐難完成補件實務問題。她說，中國大陸城鄉差距大，有些鄉下地方必須轉乘多次交通工具才能抵達，COVID-19疫情後，兩岸直飛航點或航班減少，機票價錢也較疫情前高，交通、住宿等成本對於部分家庭是個經濟壓力。

李依靜坦言，倘若克服所有問題抵達目的地，是否拿得到喪失原籍證明仍是問號，中國大陸偏鄉公務人員對於行政了解程度不一定跟得上城市，很有可能最後還是處理不了，這也是很多當事人接獲通知後非常焦急、感到麻煩的原因。

「有人說，一紙公文帶來的不僅是補繳的意義，更多的是國家忽然說你不是我的人的感覺」，李依靜認為，這波清查有實務執行困難，也帶來了情感傷痕，對於新住民家庭、新住民二代來說，後續如何修補是件重要的事。