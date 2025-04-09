陸舉行「中央周邊工作會議」 習近平：構建周邊命運共同體

就在美國對大陸加徵關稅稅率達104%之際，中共「中央周邊工作會議」4月8、9日在北京舉行。中共總書記習近平出席會議並發表重要講話指出，強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。

此會議包含7名中共中央政治局常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席，大陸國家副主席韓正亦出席；大陸外長王毅作總結講話。上一次類似性質、規格的會議，是2013年10月24、25日在北京召開的「周邊外交工作座談會」。

新華社報導，會議指出，大陸幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全域的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵。要以全球視野審視周邊，增強做好周邊工作的責任感使命感。

會議認為，大陸提出「親誠惠容」周邊外交理念，宣導推動構建周邊命運共同體，以元首外交為引領，同周邊國家深化全方位合作、加強各領域交流、共同維護和平穩定，形成務實高效的周邊工作框架，推動周邊工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。對於在實踐中探索形成的經驗，要堅持好、運用好。

會議指出，當前大陸同周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。要堅統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，高舉人類命運共同體旗幟，以建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」為共同願景，以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共為理念方針，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀為基本遵循，以高品質共建「一帶一路」為主要平臺，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

會議強調，構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水準互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。