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美關稅重壓 中共：與周邊國家鞏固互信走穩自身道路

中央社／ 台北9日電

在美國加徵104%關稅重壓下，中共中央周邊工作會議8至9日在北京舉行，總書記習近平等7名常委全員出席。會議指出，要構建「周邊命運共同體」，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家「走穩自身發展道路」，並妥善管控矛盾分歧。

新華社報導，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及中國國家副主席韓正、中國外交部長王毅等黨政高官出席了這場會議。

根據報導，習近平在會議講話中，明確了今後一個時期周邊（國家）工作的目標任務和思路舉措，並強調要聚焦構建「周邊命運共同體」，努力開創周邊工作新局面。

會議指出，中國幅員遼闊、邊界線長，周邊是「實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」。要以全球視野審視周邊，增強做好周邊工作的責任感使命感。

這項會議提到，當前中國與周邊關係處於「近代以來最好的時期」，同時也進入「周邊格局和世界變局深度聯動」的重要階段。要以「高質量共建一帶一路」為主要平台，以「安危與共、求同存異、對話協商」的「亞洲安全模式」為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

會議強調，構建「周邊命運共同體」，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網路，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，展開安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。

北京 習近平

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