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陸建廈金大橋 「小三通」客運航線今起調整航道

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
金廈大橋施工平台，可遠眺我方的金門大橋。記者陳政錄／攝影
金廈大橋施工平台，可遠眺我方的金門大橋。記者陳政錄／攝影

因應大陸興建「廈金（金廈）大橋」廈門段的需要，據廈門海事局方面指稱，自4月9日起，廈金「小三通」客運航線船舶航行的金通航道實施新的航路規劃，並預計到2026年2月進行二次改線，恢復到固定航線上。但陸方也表示，航道調整後，客船運營時間、班次等均無變化。

據大陸官媒中新社報導，目前廈金大橋（廈門段）海上主線橋梁已進入裝配化施工新階段，開啟項目建設「陸海協同、智能拼裝」快速實施模式。

為此，廈門海事局相關負責人表示，由於施工船舶拋錨時，會將錨纜拋至原金通航道內，容易造成通航安全隱患，廈門海事航保部門主動謀劃推動金通航道啟動改線事宜。

據報導，金通航道調整之後，廈金「小三通」客運航線客船運營時間、班次等均無變化。

廈門海事局通航管理處副處長葉志民指出，此次金通航道改線方案是根據廈金大橋（廈門段）施工計劃量身打造、分階段實施的，計劃通過兩次臨時改線，逐步完成金通航道的最終改線任務。本次改線後，預計在2026年2月進行二次改線，恢復到永久的固定航線上。

自2001年1月2日開通以來，金門和廈門的「小三通」航線，被稱為兩岸交往的「黃金通道」，此前清明節期間，金廈小三通航線日均發送旅客量達5300人次，4月5日最高超過5600人次。

上月，福建日報等陸媒曾報導廈金大橋的施工進展，表示該月15日，在起重船吊臂牽引下，大橋廈門段首件預製墩台落位海上樁基，象徵項目正式步入大規模裝配化施工新階段。

據陸方規劃，金廈大橋是以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。其中，大橋廈門段長17.34公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長2.275公里。

大陸國台辦發言人陳斌華日前表示，建設廈金大橋是兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，大陸將和金門鄉親一樣，熱切期盼「新三通」早日實現，正在紮實推進各項工作。

圖為供金廈小三通客運使用的廈門五通碼頭。記者陳政錄／攝影
圖為供金廈小三通客運使用的廈門五通碼頭。記者陳政錄／攝影

小三通 廈門 航線

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