陸配補喪失原籍證明「示忠誠」 她嫁金門15年嘆：不放棄就會賣台？

近期多位已在台定居多年的中國大陸配偶接獲移民署通知，要求三個月內補交經海基會驗證的「喪失原籍證明」等文件，否則將撤銷其在台定居證與戶籍登記，引發當事人不滿與不安。對此，金門縣議員董森堡質疑，政策缺乏人性與配套，無端製造問題。

移民署依據兩岸人民關係條例第9-1條規定，陸配申請定居必須已喪失中國戶籍。近期移民署開始清查陸配資料，針對早年申請定居但未繳交「喪失原籍證明」者，發出補件通知，並強調若未如期補件，將依法撤銷其居留與戶籍身分。

消息一出，引發不少已在台落地生根多年的陸配恐慌。有陸配坦言，申辦該證明困難重重，因為部分人離開中國多年，原戶籍地親人已過世或住屋遭拆遷，導致無法辦理戶籍註銷。加上兩岸目前缺乏實質協調機制，無法順利取得認證文書，陷入兩頭不靠的困境。

金門縣議員董森堡受訪指出，政府在執行相關政策前，應考慮制度配套與人道因素。他建議，針對在某特定日期前入台的陸配，可設置「落日條款」，讓當事人以切結方式證明已無大陸戶籍，未來若查明仍具中國戶籍，再依規撤銷其身分，「這樣既能降低行政壓力，也避免讓老問題製造新困境。」

董森堡強調，許多陸配在台成家立業，子女也已在台成長，若突然面臨身分撤銷與除戶處分，形同將其家庭推向動盪邊緣。他強調，政府不能用現在的標準去追究過去制度漏洞，否則只會讓基層公務員疲於奔命，民眾也失去對制度的信任。