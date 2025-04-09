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北京香港智囊：美國對中國發動「攤牌戰」

中央社／ 香港9日電

北京和香港智囊之一的劉兆佳表示，美國近期對中國加徵對等關稅，是對中國發動「攤牌戰」；中美貿易戰對雙方都會造成損害和痛苦，但北京將會反擊，而這將是美國戰略的最重大失誤。

劉兆佳一直被視為北京和香港當局的智囊，同時兼顧對香港和國際問題的研究，目前是香港行政長官政策組研究策略專家組成員、中國全國港澳研究會顧問。

劉兆佳今天在親中大公報撰文指出，美國最近向全世界尤其對中國發動的關稅戰，目的是要維持美國的全球霸權和消除中國對美國霸權的挑戰；由於不少美國政治菁英認為美國扳倒中國的戰略機遇期大概只有10年左右，所以美國要盡快與中國進行戰略對決，也即是向中國發動「攤牌戰」。

從這個角度看，美國川普總統發動的全球關稅戰的本質是向中國發動「攤牌戰」，務求一舉擊潰中國，讓中國從此一蹶不振，再也不能成為美國的戰略對手和威脅，目的是要摧毀中國的經濟。

他指出，中國對於川普的圖謀「心如明鏡」，在這場美國策動的「攤牌戰」中不但不會退讓，或者說不能退讓，反而會全力以赴，「打贏這場關乎國家和民族前途的大決戰，為中國的進一步崛起和民族的復興打下更堅固的基礎」。

此外，北京早已做好了必要的戰略規畫和部署，包括減少在經濟、貿易、金融和科技上對美國的倚賴、通過「一帶一路」、金磚國家等戰略部署開拓新的國際經濟空間、推進人民幣國際化、加強加快新質生產力的發展、提振內需和妥善處理地方債務等。

他預期，隨着「攤牌戰」的發展，中國還會推出更多的「撒手鐧」反擊美國，不排除減少中國企業在美國的投資和大幅減少美國國庫債券的持有量。

此外，中國也會以全球自由貿易的捍衛者、巨大國內市場的開放者、多邊主義的踐行者、霸權霸凌霸道的反對者和經濟全球化推動者的身分聯同世界各國反制美國，並共商共建新的國際經濟、貿易和金融秩序。

劉兆佳說：「相對於美國，中國人、中國企業和中國經濟顯然擁有更強大的忍受痛苦和靈活應變的能力、韌性和心態。」在中美這場「攤牌戰」中，美國打不贏，也恐怕是歷史上美國戰略的最重大失誤。

北京 美國

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