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離岸人民幣兌美元創紀錄新低 分析師估持續走貶至7.5

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中美貿易戰急劇升級之際，隨著北京放鬆對人民幣的嚴格管控，離岸人民幣一度跌破7.4，跌至有紀錄以來的最低水平。有分析師預計，人民幣貶值步伐將加快，離岸人民幣恐跌至1美元兌7.5元，甚至更低。路透
中美貿易戰急劇升級之際，隨著北京放鬆對人民幣的嚴格管控，離岸人民幣一度跌破7.4，跌至有紀錄以來的最低水平。有分析師預計，人民幣貶值步伐將加快，離岸人民幣恐跌至1美元兌7.5元，甚至更低。路透

中美貿易戰急劇升級之際，隨著北京放鬆對人民幣的嚴格管控，離岸人民幣一度跌破7.4，跌至有紀錄以來的最低水平。有分析師預計，人民幣貶值步伐將加快，離岸人民幣恐跌至1美元兌7.5元，甚至更低。

9日人民幣兌美元中間價，較上一個交易日下調28點，報7.2066，貶值至2023年9月11日以來最低。也是美國總統川普2024年11月勝選以來，第一次人民幣中間價低於7.2。

彭博報導，人民幣貶值被視為北京提升出口吸引力的一個選項，但允許人民幣大幅下跌是一個艱難的決定，因為這可能會加劇對大陸經濟的看空情緒，惡化資本外流，激化與美國的緊張關係，並削弱任何貿易談判的前景。但如果人為維持人民幣匯率偏強，可能會抑制出口，進一步打擊本已疲弱的經濟。未來一旦釋放積壓的貶值壓力，可能引發金融市場的劇烈波動。

富國銀行宏觀策略和新興市場董事總經理查特吉（Aroop Chatterjee）表示，「從現在開始人民幣貶值步伐將加快，大陸當局也在透過中間價暗示更大的匯率靈活性」。他說：「這將是一次有管理的、持續性的貶值」，可能導致離岸人民幣跌至1美元兌7.5元，甚至更低。

摩根大通外匯分析師Tiffany Wang指出，「大陸央行下一道防線會設在哪兒仍是未知數，但可以肯定的是，門檻至少已經被抬高。」

新華社報導，大陸國務院總理李強8日與歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話時表示，大陸有充足的儲備政策工具來「完全對沖」外部不利影響。李強批評，美國對所有貿易夥伴「濫施關稅」，稱這是「單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑」。

Monex外匯交易員Helen Given指出，「在中美對峙升級的背景下，人民幣承壓是可以理解的。我們正在關注是否有刻意貶值的跡象，但目前看來還沒有到那個程度。」

人民幣 美國

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