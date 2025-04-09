巴拿馬對長和港口續約事件 涉損害國家利益展開調查
綜合巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）及路透社今天報導，巴拿馬當局8日表示，正在對涉嫌違反公共行政、損害國家利益的罪行展開調查，而事件與香港長和集團子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）續約有關。
路透社今天報導，巴拿馬檢察總長葛梅茲（LuisCarlos Gomez）在巴拿馬當局公布相關審計結果後，公布此項調查。
正在巴拿馬訪問的美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）今天表示，巴拿馬運河現在面臨新的威脅，而美國不會允許中國危及這條跨洋水道。
赫格塞斯表示，巴拿馬運河不是中國建造，不是中國在操作，中國也無法把這條運河當作武器，美國絕不會允許共產中國，或其他任何國家危及運河的運作與完整性；而巴拿馬運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。
中國駐巴拿馬大使館微信公眾號今天發文，指赫格塞斯
訪問巴拿馬期間就中國和中巴關係說三道四。中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道。中方有關立場已在兩國元首互訪的正式文件中寫明。
中國駐巴拿馬大使又指，美方罔顧事實炒作「中國威脅論」，試圖破壞中巴合作，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。
巴拿馬政府昨天公布審計結果，發現長和子公司
巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）經營河運兩端的港口時，存在許多違反特許經營協議的行為，巴拿馬也沒有收到根據合約應得的12億美元。
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