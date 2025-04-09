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香港前特首梁振英次女梁齊昕驟逝 終年33歲

香港 01／ 撰文：凌逸德
前特首梁振英次女梁齊昕。（IG圖片）
前特首梁振英次女梁齊昕。（IG圖片）

香港特別行政區前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕，於昨日（8日）晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷。惟救護員趕至現場時，證實她已離世，終年33歲。

梁振英於周三（9日）清晨5時左右，在其社交媒體facebook帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

警方就事件回覆傳媒指，警方於8日晚上10時40分，接獲愛德街1號的職員報案，指33歲姓梁女住戶，懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女事主倒臥在床上，於現場被證實死亡。死因有待驗屍後確定。案件列作「屍體發現」跟進。

今日（9日）凌晨1時許，梁振英由警方便衣人員陪同下，步入公寓了解；梁齊昕的妹妹梁頌昕亦於凌晨到達公寓，並於清晨離開。

及至9日凌晨2時45分左右，有兩名法醫人員進入公寓大樓，相信為死者遺體進行初步檢驗。至清晨5時許，仵工到達現場，將梁女的遺體舁送殮房。

梁齊昕生於1991年9月11日，是香港第四屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女，曾經入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，但讀到2013年6月時選擇休學，返港後因出位言行，引來各界關注。

2015年11月1日凌晨時份，梁齊昕趁萬聖節在中環蘭桂坊偕同友人消遣，懷疑情緒失控，和的士司機發生口角，其母親梁唐青儀聞訊趕至，卻被梁齊昕掌摑，最終梁齊昕和友人離開。

2016年12月9日，梁振英宣佈因家庭原因，放棄爭取連任，當時梁振英透露女兒梁齊昕留院兩個多月，每晚探望陪伴個多小時，因感到吃力而決定放棄競逐連任，有傳梁齊昕在沙田威爾斯親王醫院私家房留醫，由精神科專科醫生負責治療。

梁齊昕素來在社交媒體表現活躍，其最後一則instagream帖文於上月6日發出，以黑底白字寫上「Really really really really sick. And I'm rarely sick. Will revert back in 3-5 business days. Apologies」（真的、真的、真的、真的很病。我很少生病。我將在3至5個工作天內恢復。就此致歉）」。

延伸閱讀：

梁齊昕威院私家病房留醫　消息指正接受精神科治療

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文章授權轉載自《香港01》

IG 公寓 梁振英 社交 香港

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