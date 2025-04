香港前特首梁振英次女梁齊昕驟逝 終年33歲

香港特別行政區前行政長官、現任全國政協副主席梁振英的次女梁齊昕,於昨日(8日)晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷。惟救護員趕至現場時,證實她已離世,終年33歲。

梁振英於周三(9日)清晨5時左右,在其社交媒體facebook帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道:「齊昕走了,走得很突然,沒有留下集言片語,只是安詳的躺在床上,前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查,目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」

警方就事件回覆傳媒指,警方於8日晚上10時40分,接獲愛德街1號的職員報案,指33歲姓梁女住戶,懷疑於上址一單位內暈倒。救援人員接報到場,發現女事主倒臥在床上,於現場被證實死亡。死因有待驗屍後確定。案件列作「屍體發現」跟進。

今日(9日)凌晨1時許,梁振英由警方便衣人員陪同下,步入公寓了解;梁齊昕的妹妹梁頌昕亦於凌晨到達公寓,並於清晨離開。

及至9日凌晨2時45分左右,有兩名法醫人員進入公寓大樓,相信為死者遺體進行初步檢驗。至清晨5時許,仵工到達現場,將梁女的遺體舁送殮房。

梁齊昕生於1991年9月11日,是香港第四屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女,曾經入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系,但讀到2013年6月時選擇休學,返港後因出位言行,引來各界關注。

2015年11月1日凌晨時份,梁齊昕趁萬聖節在中環蘭桂坊偕同友人消遣,懷疑情緒失控,和的士司機發生口角,其母親梁唐青儀聞訊趕至,卻被梁齊昕掌摑,最終梁齊昕和友人離開。

2016年12月9日,梁振英宣佈因家庭原因,放棄爭取連任,當時梁振英透露女兒梁齊昕留院兩個多月,每晚探望陪伴個多小時,因感到吃力而決定放棄競逐連任,有傳梁齊昕在沙田威爾斯親王醫院私家房留醫,由精神科專科醫生負責治療。

梁齊昕素來在社交媒體表現活躍,其最後一則instagream帖文於上月6日發出,以黑底白字寫上「Really really really really sick. And I'm rarely sick. Will revert back in 3-5 business days. Apologies」(真的、真的、真的、真的很病。我很少生病。我將在3至5個工作天內恢復。就此致歉)」。

延伸閱讀:

梁齊昕威院私家病房留醫 消息指正接受精神科治療

美斯無出場|梁齊昕社交網站炮轟美斯 「無恥,香港不歡迎你」

文章授權轉載自《香港01》