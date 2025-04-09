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美防長指不允許陸「危及巴拿馬運河運作」 陸方回應了

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
美國國防部長赫塞斯（中）訪問巴拿馬運河，表示巴拿馬運河面臨新威脅，稱美國不會允許中國危及這條跨洋水道。（法新社）
美國國防部長赫塞斯（中）訪問巴拿馬運河，表示巴拿馬運河面臨新威脅，稱美國不會允許中國危及這條跨洋水道。（法新社）

正在訪問巴拿馬的美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）當地時間8日公開稱，巴拿馬運河現在面臨新的威脅，「美國不會允許中國危及這條跨洋水道」，大陸駐巴拿馬使館9日發出聲明表示，「中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。」

赫塞斯指，巴拿馬運河不是中國建造，不是中國在操作，中國無法把這條運河當作武器，美國絕不會允許共產中國，或其他任何國家危及運河運作與完整性。

陸駐巴拿馬使館9日在公眾號以「中國駐巴拿馬使館發言人談話」為文稱，赫塞斯訪問巴拿馬期間，「就中國和中巴關係說三道四」，對此使館嚴正聲明，表示中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。「中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道。中方有關立場已在兩國元首互訪的正式文件中寫明。」

該使館聲明指，「美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂『收回』運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心。」

該使館稱，中國大陸與巴拿馬於2017年11月簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄，得益於該文件，雙方合作有了更強有力的政策保障、實質投入和民意支持，在貿易投資、基礎設施建設、金融、援助等領域合作加速發展，取得豐碩成果。

該館批評，「美方罔顧事實炒作『中國威脅論』，試圖破壞中巴合作，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。」

文中稱，「是誰在大搞脅迫和掠奪，大家都看得清清楚楚。美巴關係不應是排他性的，同中國發展關係是巴拿馬作為主權國家的選擇，是巴拿馬人民的選擇，美國無權干涉。」文末提及，「我們奉勸美方好好反思自身，對包括巴拿馬在內的拉美和加勒比發展中國家的霸道霸凌和巧取豪奪，停止對中國的歪曲汙衊。與其不顧事實抹黑中國，到處挑撥離間，不如把精力集中在如何更好造福當地。」

巴拿馬運河 美國 關係

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