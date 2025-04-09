李強籲歐洲 擴大互相開放

美國總統川普的對等關稅措施九日生效前夕，大陸國務院總理李強昨日與歐盟執委會主席范德賴恩通電話。李強表示，中歐應加強溝通協調、擴大相互開放，維護自由開放的貿易投資。范德賴恩則提到美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，指歐中維護多邊貿易體制符合雙方和世界共同利益。歐盟表示二人就雙邊和全球問題進行建設性的討論。

美國對等關稅措施衝擊全球，大陸輸美商品將再被課徵百分之三十四關稅，歐盟的稅率則為百分之二十，將於四月九日生效。

央視報導，李強與范德賴恩通話 表示，願同歐方增進政治互信、拓展務實合作，堅持通過對話磋商解決各自關切，推動中歐關係不斷向前發展。中歐應加強溝通協調、擴大相互開放，維護自由開放的貿易投資，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性。李強還說，大陸將繼續堅定不移擴大開放，與世界各國加強合作，分享發展機遇。

據歐盟新聞稿，范德賴恩強調，穩定性和可預見性對全球經濟至關重要。針對美國關稅造成的廣泛混亂，歐洲和中國身為全球兩大市場，有責任支持一個健全有力並建立在公平競爭基礎上的貿易體系。她並呼籲通過談判解決當前局勢，強調應避免局勢進一步升級。

范德賴恩指，中方在應對關稅可能引發的貿易轉向問題上扮演關鍵角色，尤其是在那些已受到全球產能過剩影響的產業。歐盟指，雙方討論了建立追蹤機制，以掌握潛在的貿易轉向現象，並確保能妥善應對相關發展。

范德賴恩也提到，迫切需要採取結構性解決方案來重新平衡雙邊貿易關係，並確保歐洲企業、產品和服務能更好地進入大陸市場。