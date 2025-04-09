返陸註銷戶籍、公證 海基會再驗證

陸配網紅遭廢止居留許可風波才剛落幕，近日許多已取得台灣身分的陸配卻收到移民署通知，限期三個月內繳附喪失原籍證明，否則將面臨撤銷定居許可及除戶。該證明係指經海基會驗證的「註銷戶籍證明公證書」，海基會昨說明，陸配須回到大陸戶口所在地的派出所申請註銷大陸戶籍證明，並至當地公證處辦理公證書，再將公證書正本帶回台灣向海基會申請驗證後，再繳交給移民署。

海基會昨在臉書發文指，陸配申請在台定居須繳交註銷大陸戶籍公證書，並說明申辦流程。海基會表示，據相關規定，大陸地區人民申請定居者，應繳交經海基會驗證的喪失原籍證明公證書（即註銷大陸戶籍公證書），申請人未能於定居申請時繳附喪失原籍證明公證書，經具結後得先核發定居證。也就是說，陸配在向移民署申請定居時，可先填寫移民署的「喪失原籍證明具結書」提交。

但海基會強調，若未能於許可定居之翌日起算三個月內繳附該公證書者，將被撤銷定居許可，並通知戶政事務所撤銷其戶籍登記。因此，等移民署核發定居證後，陸配必須盡快回到大陸戶口所在地的派出所申請註銷大陸戶籍證明，並交回居民身分證。

海基會續指，接著要將派出所開立的註銷大陸戶籍證明，拿到當地有辦台灣業務的公證處，請公證員辦理要拿回台灣使用的公證書，也就是註銷大陸戶籍公證書。取得公證書後，務必要將公證書「正本」帶回台灣，並向海基會申請驗證。完成驗證後，要將海基會核發驗證的公證書正本繳回移民署，就算完成申辦流程。

海基會提到，有陸配反映需要照顧家裡的老人跟小孩，無法親回大陸辦理。對此，依大陸規定，原則上註銷戶籍必須親自辦理，如果因故不能親自回去，可打電話向大陸戶籍地派出所詢問能否委託代辦。