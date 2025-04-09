政府促陸配繳除籍證明 藍委批打壓

有陸配近日上網表示接獲移民署通知，須繳付「喪失原籍證明」，否則面臨撤銷居留權及除戶處分，引起恐慌，也有人認為此舉根本是擾民。藍營立委批評官方做法是政治打壓。移民署表示，在台人民不得在大陸地區設籍或領用大陸護照，是兩岸人民關係條例規定，只是依法通知陸配。

陸委會昨表示，移民署為落實法律規定，針對尚未繳交喪失原籍證明者請其補件，是政府依法行政作為，陸委會支持。但針對早年來台之中國大陸配偶及其家人反映，可能因為種種原因，導致返陸取得相關文件有所困難，政府已召開跨機關會議研商，對有實際困難之個案，將提供必要協助。

有網友貼文指，陸配母親來台卅餘年，當年除籍正本都交給「中國大陸災胞救濟總會」處理而丟失，已持有台灣身分證、台灣護照、在台繳勞健保及繳稅卅餘年，如今一紙信件要她自證喪失原籍，不然三個月後就要去除台灣籍，「是不是欺人太甚啊？」

另名網友說，陸配母親當年申請台灣身分證時，陸方已要求在大陸除籍，否則不能來台，現在突要查廿二年前的資料，根本是在擾民，若依移民署通知，屆期交不出除籍證明，「我媽就將要變成國際人球了，兩邊都不承認」。

另有網友說，許多陸配來台多年，早已與對岸親友斷聯，老家都經改建、查無原址了，如今卻面臨失去健保、居留、社福風險，甚至陷入無國籍處境，「給我時光機，找到媽媽的除籍證明」。也有陸配親友說，那麼長時間後要求補件，是政府行政疏失、資料管理混亂，卻讓人民承擔後果。部分陸配親友直指政府是在陸配離境案後，持續針對陸配「加強作為」。

移民署表示，相關政策行之有年且於法有據，移民署長期階段性通知催促陸配補件，但部分陸配遲未補交。目前獲准在台定居陸配約十四萬餘人，經查多數已繳付喪失原籍證明，僅部分對象尚未繳付證明，初步了解主因疫情或其他因素未能返陸辦理。

移民署說，兩岸條例二○○四年修正施行前已在大陸設籍或領用大陸護照地定居者，給予六個月補繳喪失原籍證明寬限期，其餘皆應於通知後三個月補齊證明。至於部分個案有實際上無法克服的困難，導致無法取得喪失原籍證明文件，可向移民署反映，移民署將會同陸委會、海基會等尋求合理妥適解決方案。

國民黨立委翁曉玲指，陸配當初能申請到居留證或身分證，當時應已提出喪失大陸戶籍證明，否則如何取得？既然當時查驗過，為何主管機關事隔多年又要再查驗？代表之前沒有留存相關文件，政府如此做法會造成陸配不必要的困擾。她批評，這很明顯是政治打壓；怎麼政府從宣布大陸為「境外敵對勢力」後，就開始對陸配採取完全不同做法？