美對等關稅生效前…陸總理李強通話歐盟主席 喊加強合作、批美霸凌

美國總統川普「對等關稅」生效在即，中國大陸尋求加強與歐盟的關係。據新華社，大陸國務院總理李強8日下午和歐盟執委會主席范德賴恩通電話。李強抨擊美國對包括中歐在內的所有貿易夥伴濫施關稅，表示大陸將繼續堅定不移擴大開放，和包括歐盟在內的世界各國加強合作。

稍早，大陸央視新聞發布有關李強和范德賴恩通電話的快訊。新華社晚間發布雙方通話內容。

據中方發布，李強表示，大陸和歐盟互為彼此最重要的貿易夥伴，經濟高度互補、利益緊密交融。中方願和歐方攜手努力，保持良好順暢的高層交往，增進政治互信，拓展務實合作，堅持通過對話磋商解決各自關切，推動中歐關係不斷向好、向前發展。

他並提到，雙方要推動新一次中歐戰略、經貿、綠色、數位領域高層對話盡早舉行。

李強接著指出，日前，美國以各種藉口宣佈對包括中歐在內的所有貿易夥伴濫施關稅，這是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方採取的堅決措施不僅是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。

李強喊話，中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世貿組織的堅定維護者和支持者，應加強溝通協調，擴大相互開放，共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性。

李強說，大陸今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完全能夠對衝外部不利影響，對保持自身經濟持續健康發展充滿信心。「中國將繼續堅定不移擴大開放，同（和）包括歐盟在內的世界各國加強合作，分享發展機遇」。

據新華社，范德賴恩表示，歐盟始終高度重視對華關係。在當前形勢下，歐中關係保持延續性、穩定性至關重要。歐方期待適時舉行新一次歐中領導人會晤。歐方願和中方推進各領域高層對話，深化經貿、綠色經濟、氣候變化等領域互利合作。

本日稍早，路透報導也引述范德賴恩的聲明指出，她與李強行了具建設性的電話通話，雙方討論了目前經濟議題，呼籲大陸確保透過談判解決當前局勢，應避免進一步升級。