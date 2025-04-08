川普關稅海嘯來襲…范德賴恩與李強通話 籲透過談判解決問題

面對美國總統川普對等關稅生效在即，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日透露，與大陸國務院總理李強進行了具建設性的電話通話，雙方討論了目前經濟議題。

路透報導，范德賴恩發出聲明指出，在與李強的通話中提到，在中歐建交50周年即將到來之際，二人對中歐關係現狀以及全球議題進行評估。

針對美國對全球多國課徵對等關稅一事，范德賴恩呼籲大陸確保透過談判解決當前局勢，強調應避免進一步升級。她還強調，中歐兩國作為世界兩大市場，有責任支持強大、經過改革，和建基於自由公平的貿易體系。兩人亦討論成立機制，追蹤可能出現的貿易分流情況。

今日稍早，大陸外交部發言人林劍對川普關稅措施強調，美方濫施關稅嚴重侵犯各國的正當權益、嚴重違反世界貿易組織規則、嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制、嚴重衝擊全球的經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌，遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責，堅決反對。

林劍還指，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

此前，歐盟執委會於7日已向美國提出對所有工業產品實施相互實施零關稅的建議，以避免與川普發生貿易戰。她強調，已隨時準備好與美國談判，但也準備好採取反制措施。

路透指，從取得的文件可見，此次歐盟部分商品關稅將於5月16日生效，其餘則延至稍後的12月1日，受影響的美國商品種類廣泛，包括鑽石、雞蛋、牙線、香腸及家禽等，其中杏仁與大豆的反制關稅將於12月1日實施。